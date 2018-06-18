Раскрыты серые схемы ресторанного бизнеса в Минске

Раскрыты серые схемы ресторанного бизнеса в Минске4
- 18.06.2018, 17:14
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Закупки рыбы и морепродуктов осуществлялись 60-ю субъектами хозяйствования в Минске.
Об этом сообщается на сайте Госконтроля.
Там отмечено, что ситуация выяснилась в результате мониторинга закупок рыбы, проведенного финансовой милицией в крупных ресторанах и кафе Минска. Всего было продано рыбных продуктов на 1 миллион белорусских рублей.
По итогам проверки составлено 29 протоколов за крупные нарушения, а общая сумма штрафов составила свыше 500 тысяч рублей.
По информации Госконтроля, решение о проверках было принято после задержания директора сети магазинов рыбной продукции, поставлявшейся заведениям общепита.
Фигурант продавал деликатесы магазинам и ресторанам за наличный расчет, скрывал объемы выручки и уклонялся от налогов.