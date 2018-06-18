ЧМ-2018: Бельгия крупно победила Панаму 1 18.06.2018, 20:16

Бельгийцы обыграли панамцев со счетом 3:0.

Сборная Бельгии одержала крупную победу над командой Панамы в матче 1-го тура группового раунда чемпионата мира-2018 — 3:0, передает «Прессбол».

Дубль оформил Ромелу Лукаку.

Отметим, что панамцы провели свой первый в истории поединок на мундиале.

БЕЛЬГИЯ — ПАНАМА — 3:0

БЕЛЬГИЯ: Куртуа — Алдервейрелд, Боята, Фертонген — Менье, Де Брейне, Вицель (Шадли, 90), Карраско (М.Дембеле, 74) — Мертенс (Т.Азар, 83), Р.Лукаку, Э.Азар.

ПАНАМА: Пенедо — Мурильо, Р.Торрес, Эскобар, Дэвис — Гомес — Барсенас (Г.Торрес, 63), Купер, Годой, Хосе Родригес (Диас, 63) — Перес (Техада, 73).

ГОЛЫ: 1:0 — Мертенс (47). 2:0 — Р.Лукаку (69, пас — Де Брейне). 3:0 — Р.Лукаку (75, пас — Э.Азар).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Менье (14), Дэвис (18), Барсенас (47+), Купер (49), Мурильо (51), Годой (57), Фертонген (59), Де Брейне (88).