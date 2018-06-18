Bloomberg: Белорусы и украинцы дали Литве надежду 18.06.2018, 21:51

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Белорусы и украинцы активно переезжают на работу в соседнюю страну.

Это может оказаться случайным всплеском, но недавнее событие стало важным моментом в жизни Литвы – страны, теряющей численность населения самыми быстрыми темпами в Европе, пишет Bloomberg (перевод - belmir.by).

По информации издания, в минувшем мае впервые в истории в Литву иммигрировало больше человек, чем эмигрировало из нее, и этот процесс был поддержан входящим потоком из Украины и Беларуси.

Чистый плюс, возможно, не так и велик для государства, потерявшего с 1990-го четверть населения. Но при нынешнем общем оттоке рабочей силы из бывших коммунистических стран в регионы с лучшими зарплатами и он видится достижением, отмечает Bloomberg.

Как пишет издание, литовцы уже долгое время покидают страну в поисках лучших зарплат. И даже Брексит не помешал заманчивости Великобритании. Кто-то из них возвращается назад с новыми умениями, но до сих пор этого было недостаточно для прекращения «исхода».