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Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 миллиардов

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  • 19.06.2018, 8:33
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Торговому представителю США поручено составить новый санкционный список.

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил торговому представителю США выделить группу китайских товаров на сумму $200 млрд, которые можно будет обложить новой пошлиной в 10%. Об этом 19 июня сообщил телеканал СNBC, который получил коммюнике от администрации президента.

Трамп напомнил, что 15 июня объявил о введении 25-процентной пошлины на продукцию из Китая в объеме $50 млрд. После этого Пекин пообещал принять симметричные меры.

По словам американского лидера, Китай такими действиями показал, что хочет удерживать США в "невыгодном положении". Дополнительные американские пошлины вступят в силу, если китайские власти не откажутся от своей "недобросовестной практики".

"У меня отличные отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, и мы продолжим совместную работу по многим вопросам, но США больше не дадут Китаю пользоваться торговыми преимуществами", – подчеркнул Трамп.

18 июня госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и "хищнической" торговой политике.


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