Власти хотят, чтобы белорусы работали за смешные деньги 7 19.06.2018, 10:47

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Не надо вводить людей в заблуждение.

Как выяснил портал Finance.tut.by, на 12 июня в общереспубликанском банке вакансий было размещено рекордное число предложений - 74,6 тыс. Таким образом, на одну вакансию приходится 0,3 безработного, пишет «БелГазета».

Но прыгать от восторга и раскупоривать шампанское, тем самым увеличивая алкогольную статистику ВОЗ, пока рано. Как пояснил в комментарии интернет-изданию «Салідарнасць» председатель Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич речь, как правило, идет о вакансиях «на какие-то сезонные работы, либо на работу за 200-300 рублей в месяц, на которые прожить сегодня нереально». «Не надо вводить людей в заблуждение: если вакансия с нормальной зарплатой и условиями, то люди придут на эту работу! А у нас называются общие цифры, не говоря о конкретике», - подчеркнул он.

Исследование банка вакансий подтвердило слова эксперта: некоторые наниматели и впрямь предлагают смешные зарплаты. Так, повару в мозырском дошкольном центре развития ребенка сулят заработок от BYN305. Столько же обещают швее в брестском ООО «Виктор Лайн». Филиал «Автобаза» Лунинецкого райпо ищет водителя на такую же зарплату. От BYN500 предлагают медсестре в столичном РНПЦ психического здоровья. Наверное, надо самому быть пациентом «Новинок», чтобы соглашаться на такую работу за такую зарплату.