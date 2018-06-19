В Македонии утвердили соглашение по изменению названия республики 19.06.2018, 17:26

Теперь осенью в стране должен будет состояться референдум.

В Македонии парламент ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония". Это соглашение поддержало большинство членов македонского парламента – 69 человек, пишет segodnya.ua.

Члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства отказались от участия в голосовании.

Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Накануне МВД Македонии сообщило о задержании, по меньшей мере, 25 человек, учавствовавших в акции протеста против изменения названия страны. Кроме того, отмечалось, что во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.