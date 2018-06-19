Белоруска из самолета, аварийно приземлившегося в Киеве: Наших было минимум четверо 2 19.06.2018, 18:07

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У борта было сломано крыло, шасси и поврежден фюзеляж.

Юлия отдыхала в Турции вместе с мужем и ребенком. Как обычно, летом в Анталию летели чартером. На обратном пути белоруска сидела возле крыла и впервые в жизни смотрела, как по иллюминатору течет что-то похожее на сбрасываемое на ходу авиатопливо, пишет «Онлайнер».

ЧП случилось 15 июня — при посадке в международном аэропорту Киев чартерный рейс Bravo из Анталии выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. У борта сломано крыло, шасси, поврежден фюзеляж. Среди пассажиров оказались и граждане Беларуси.

— Почему из Киева? Мы оставили заявку на подборку тура в белорусской компании. Нам перезвонили и предложили тур по очень выгодной цене. Из Киева так из Киева. Туда приехали на машине. Нормально прилетели, отдохнули, — рассказывает Юлия.

Неполадки с вылетом начались еще до взлета: самолет задержали на несколько часов.

— Теперь эксперты пишут, что у нас был «рядовой» выезд за пределы взлетно-посадочной полосы. Но я допускаю, что о неполадках стало известно еще до взлета. С этим может быть связана задержка вылета. Кроме того, перед посадкой самолет начал сливать топливо. Это хорошо видно на видео, — продолжает женщина. — Позже мы измазались в этом керосине, когда спускались по крылу на землю, — от нас всех пахло за километр.

Юлия подтверждает информацию, которой охотно делятся остальные пассажиры, — организованной эвакуации не было:

— Мужчины выбивали двери в аварийных проходах. Потом мы, как по горке, спускались по крылу и бежали подальше. Под дождем ждали автобусов, которые приехали минут через 10. Нас отвезли в зал аэропорта и поставили бутыль с водой (на 169 человек). Чуть позже со словами извинения подошел представитель авиакомпании Bravo. Все.

Сейчас Юлия состоит в группе пассажиров, которые активно в мессенджере обмениваются дальнейшими планами. Судя по ним, иски будут поданы как в отношении туроператора TPG, так и авиакомпании Bravo.

— Но это граждане Украины. А мы же здесь... — говорит она. — Я не готова ехать в Киев ради судебных тяжб. На всякий случай обратилась в страховую — там посочувствовали, но уточнили, что в страховке речь идет о бесплатной медпомощи, а не моральной компенсации за стресс. Я точно знаю, что среди пассажиров была как минимум еще одна гражданка Беларуси. Но она отказалась сразу даже контакты оставлять под коллективным обращением, опасаясь дальнейших проблем с выездом за границу.

Bravo Airway отреагировала через некоторое время. В компании отметили, что самолет попал под порывы сильного ветра, которые резко меняли свое направление, с одновременным началом осадков: «Пилоты выполнили посадку, однако самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на боковую полосу безопасности. На данный момент сформирована комиссия Национального бюро по расследованию авиационных инцидентов».

Также Государственный музей авиации обнародовал в Facebook фото самолета: «Подчеркиваем, что мгновенно распространенная в соцсетях информация о пожаре, катастрофе и вообще „зраде“ не соответствует действительности. Как вы можете видеть на фотографии, самолет цел, следов горения не обнаружено».