Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз 1 19.06.2018, 20:27

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ФОто: EPA/UPG

Внучка королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Филлипс родила ребенка.

Старшая внучка королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Филлипс и ее супруг, регбист Майк Тиндалл, стали родителями во второй раз. Об этом сообщается в официальном Twitter Букингемского дворца, передает РБК.

18 июня Зара родила дочку. Она рожала в госпитале Страуд в Глостершире. Вес малышки составил 4,16 килограммов. Имя девочки дворец пока не сообщил.

Ребенок стал вторым для Зары и Майка, четвертым внуком для принцессы Анны и седьмым правнуком для королевы Елизаветы II.

Добавим, что в 2016-м году стало известно о второй беременности Зары, но она потеряла ребенка - у женщины случился выкидыш.

Зара Филлипс - семнадцатая в линии наследования престола. Зара и ее старший брат Питер не имеют королевских званий, так же как и их отец Марк Филиппс, отказавшийся от титула после свадьбы с принцессой Анной. Как старшая внучка королевы Елизаветы II, Филлипс принимает участие во многих благотворительных мероприятиях.