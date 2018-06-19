Техосмотр в Минске и областях: где дешевле 4 19.06.2018, 21:10

На разных станциях цена техосмотра разная.

С необходимостью проходить техосмотр сталкивается каждый водитель. Если автомобилю менее 10 лет, техосмотр нужно проходить раз в 2 года, если более – раз в год. На разных станциях цена техосмотра разная. Myfin.by разузнал, сколько стоит техосмотр легкового авто с бензиновым двигателем в столице и регионах.

Сколько стоит техосмотр в Минске

В Минске в среднем за услуги по техосмотру станции просят от 20 рублей. Дополнительно владельцы авто должны оплатить стоимость сертификата о прохождении техосмотра. С 1 января 2018 года она составляет 7,35 рублей, или 0,3 базовых величины.

Минимальная стоимость прохождения техосмотра, которую удалось найти, – это 18,50 рублей.

Такая цена установлена на Диагностической станции №21 ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Максимальная – 27,65 рублей. Столько стоит пройти техосмотр на Диагностической станции №25 «Автосервис и торговля».

Сколько стоит техосмотр в областях

В Брестской области техосмотр стоит от 23 рублей в Иваново, 23,65 рублей в Пинске до 28,85 – в Бресте (УП «Белтехосмотр»).

В Витебске техосмотр стоит 21,50 рублей – если проходить его в АТП №5. Отдельно 7,35 рублей нужно будет доплатить за получение свидетельства о прохождении техосмотра.

В Гомеле за техосмотр придется заплатить 28,85 рублей – столько за эту услугу просит Гомельский автопарк №26.

В Гродно и Гродненской области техосмотр стоит 18-19 рублей – если проходить его в филиалах ОАО «Гроднооблавтотранс».

В Могилеве на Диагностической станции №158 техосмотр стоит всего 17 рублей.

Правила прохождения гостехосмотра

Они простые. На всякий случай еще раз напоминаем нюансы:

1. Техосмотр проводится независимо от места государственной регистрации автомобиля. Например, даже если авто зарегистрировано в Гродно, владелец может пройти техосмотр на любой станции диагностики в Беларуси.

2. Автомобиль перед техосмотром нужно помыть.

3. Перед прохождением техосмотра нужно оплатить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. За легковой автомобиль придется заплатить от 7 до 14 базовых величин.

3. На диагностической станции водитель предъявляет:

водительское удостоверение с талоном к нему;

свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт);

квитанцию об оплате за проведение гостехосмотра.

4. При себе владелец авто имеет:

действующий договор страхования автомобиля;

медицинскую справку;

если в машине установлено газовое оборудование – документы на него.