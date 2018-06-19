Эксперт: В Беларуси проводится пенсионная реформа, которая не обсуждалась с народом 3 19.06.2018, 22:30

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Повышение пенсионного возраста создаст дополнительную напряженность на рынке труда.

Повышение пенсионного возраста создаст дополнительную напряженность на рынке труда в регионе, а также резко ухудшится уровень жизни людей пожилого возраста. В этом убежден брестский юрист, представитель профсоюза РЭП Владимир Малей. Малей отметил, что пенсионная реформа не получила широкого обсуждения, передает «Радыё Рацыя».

- В Беларуси проводится пенсионная реформа, которая, к сожалению, нигде не обсуждалась. Утверждается только приказами правителя Беларуси. Первоначально был определен обязательный страховой стаж - с 5 до 10 лет. В 2018 году он установлен уже 16,5 года.

Сегодня у пенсионеров едва хватает средств на приобретение необходимых продуктов питания и оплату коммунальных услуг, большинство людей в 60-летнем возрасте не способны искать работу по причине здоровья и напряженной ситуации на рабочем рынке, - добавил Владимир Малей.