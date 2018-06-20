Шенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро 11 20.06.2018, 9:59

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Новые правила выдачи виз вступят в силу после утверждения их Европарламентом.

Совет Евросоюза одобрил изменения в Шенгенский кодекс, предложенные Еврокомиссией в марте. Теперь Еврокомиссия получила возможность проводить переговоры по изменения в кодекс с Европарламентом и отдельными странами союза.

Новые правила выдачи виз вступят в силу только после утверждения их Европарламентом и всеми странами союза. Этот процесс продлится как минимум до конца года, пишет belmarket.by.

Изменения, предложенные Еврокомиссией, предполагают увеличение стоимости виз с 60 до 80 евро.

Изменениями в кодекс также предусматривается снижение срока ответа на заявление о получении визы с 15 до 10 дней. Обращаться за визой можно будет за полгода до поездки. Сами заявления разрешат подавать в электронном виде, использовать электронную подпись.

Постоянные посетители стран Евросоюза с хорошей визовой историей смогут претендовать на получение 5-летних виз. Для их получения будет важно целевое использование виз.

Также новая редакция кодекса даст право странам Евросоюза выдавать однократные визы прямо на границе. Оно будет действовать на определенных территориях и в определенные сезоны. Мера позволит упростить посещение иностранцами курортных зон. Такая виза будет действовать только на территории выдавшего их государства в течение семи дней.

Планы Еврокомиссии также включают реформу визовой информационной системы, которая будет доступна, как консульствам, так и пограничникам, а в перспективе шенгенские визы могут стать цифровыми.

Не исключено, что именно готовящимися изменениями Шенгенского визового кодекса обусловлено сокращение числа двухгодичных и более длительных виз, выдаваемых белорусским гражданам консульствами стран Евросоюза в этом году.