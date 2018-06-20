До 10 лет: в Могилеве вынесли приговоры группе таможенников 7 20.06.2018, 12:57

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Всего по делу проходили 11 человек.

Суд Ленинского района Могилева вынес приговор по делу могилевских таможенников. Пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями признали виновными во взяточничестве и хищении путем превышения служебных полномочий, сообщает tut.by.

Обвинительный приговор суд вынес еще шестерым фигурантам дела, которые работали в сфере торговли.

По материалам дела, начальник отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни Сергей Карпушенко по договоренности вместе со своими четырьмя подчиненными с марта по июль 2016 года неоднократно получал взятки от разных лиц за пропуск товаров по территории ответственности Могилевской таможни без проверки. Среди груза, который везли в Россию, были и санкционные товары из Евросоюза, ввозить которые в РФ было запрещено.

В вину Карпушенко вменялось также прекращение дел об административных правонарушениях за денежное вознаграждение и возврат изъятых таможней грузов. Общий размер незаконного денежного вознаграждения, которое получили таможенники, оценили на сумму более 6,7 тысячи долларов и 150 тысяч российских рублей.

Бывшего начальника отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни Сергея Карпушенко признали виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору повторно и приговорили к 10 годам усиленного режима с конфискацией, лишению специального звания и права занимать определенные должности.

Старшего оперуполномоченного того же отдела Дениса Даниловича признали виновным в получении взятки группой лиц повторно и в крупном размере. Ему дали 7 лет усиленного режима с конфискацией, лишением звания и права занимать определенные должности.

Старшего оперуполномоченного Сергея Бекешко признали виновным в получении взятки повторно группой лиц по предварительному сговору, а также хищении путем злоупотребления служебным положением. Его приговорили к 7 годам усиленного режима с конфискацией, лишением звания и права занимать определенные должности.

Старшего оперуполномоченного Сергея Бежелева признали виновным в получении взятки повторно группой лиц по предварительному сговору, а также хищении путем злоупотребления служебным положением. Ему дали 4 года усиленного режима с конфискацией, лишением звания и права занимать определенные должности.

Оперуполномоченного Кирилла Сидоренко признали виновным в аналогичных преступлениях и дали 6 лет усиленного режима с конфискацией, лишением звания и права занимать определенные должности.

Гражданина Азербайджана, водителя ООО «Кристалл» Бахтияра Гурбанова признали виновным в хищении группой лиц по предварительному сговору. Приговор суда — 2 года усиленного режима и штраф 300 базовых величин (7350 рублей).

Гражданин Азербайджана и индивидуальный предприниматель Галиб Сулейманов, по мнению суда, виновен в даче взятки и хищении группой лиц по предварительному сговору. Он получил 3 года усиленного режима и такой же, как у Гурбанова, штраф.

Гражданина Азербайджана, ипэшника Назима Ширинова за дачу взятки приговорили к 2 годам усиленного режима.

Всем им зачтут отбытый под стражей срок — с лета 2016 года.

Заведующую складом фирмы «Вейно» Людмилу Майорову суд признал виновной в аналогичном преступлении и назначил наказание в виде 3 лет колонии общего режима с конфискацией и лишением права занимать определенные должности. Ее взяли под стражу 28 мая нынешнего года — этот срок также зачтут.

Бывшая заведующая магазином конфискованных товаров «Ваш выбор» в Могилеве Татьяна Илюшина за взятки получила 3 года с конфискацией и лишением права занимать определенные должности с отсрочкой основного наказания на 2 года. Ей запрещено менять место жительства и выезжать за пределы города дольше чем на месяц.

Андрея Гомана, который находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, приговорили к полугоду исправительных работ.