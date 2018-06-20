Грузия получит от США новейшие ПЗРК Stinger 1 20.06.2018, 19:04

В январе 2018 года США поставили Грузии противотанковые комплексы Javelin.

Грузия получит новейшие системы противовоздушной обороны Stinger.

Об этом заявил кандидат в министры обороны Грузии Леван Изория, пишет eurointegration.com cо ссылкой на "Грузия Online".

"Примерно месяц назад я был в США и мы получили положительные обещания о том, что Грузия вместе с Javelin получит новейшие противовоздушные тактические системы Stinger. Это в определенной степени признание политики, которую мы проводим в оборонной сфере", - сказал он.

Изория также отметил, что в последнее время страна смогла усилить боеготовность и значительно приблизиться к стандартам НАТО.

"Оборонный бюджет составляет 2% от ВВП. Самое главное, что 20% бюджета направлены на оснащение. Это один из основных стандартов НАТО, которому соответствуют лишь 8 членов альянса, и мы, как страна-аспирант, удовлетворяем эти стандарты", - добавил Изория.

Напомним, в ноябре Государственный департамент США принял решение об утверждении возможной продажи Грузии ракет Javelin и пусковых установок на $75 млн.

Правительство Грузии обратилось с запросом о покупке 410 ракет Javelin и 72 пусковых комплексов Javelin Command (CLU) (включая два блока CLaw Javelin Block 1, которые будут использоваться в качестве запасных частей).

Также в соглашение включены десять инструкторов, техническая помощь правительства и подрядчика США, транспорт и другие связанные элементы логистики и программы поддержки.

В январе 2018 года США поставили Грузии противотанковые комплексы Javelin.