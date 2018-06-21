В Румынии прошли массовые протесты против правительства 21.06.2018, 8:59

Демонстранты вышли на улицы в Бухаресте и еще 10 городах.

В ряде городов Румынии в среду, 20 июня, состоялись демонстрации, участники которых требовали от правительства страны обеспечить независимость органов правосудия, передает DW.

Как сообщается, на акцию в Бухаресте вышли около 10 тысяч человек.

#Bucharest tonight. Gov&Parl are busy politicizing the constitutional court, passing laws to save themselves of charges, firing the chief #anticorruption prosecutor. People are standing up to get their country back from these crooks #rezist #romaniaprotests



Foto: Doru Oprisan pic.twitter.com/HDDUGAfoac — Sabina Ciofu (@SabinaCiofu) 20 июня 2018 г.

Менее крупные демонстрации прошли еще как минимум в 10 городах.

Наблюдатели отмечают необычно большое количество сотрудников сил безопасности.

В отличие от прежних акций протеста, полиция задерживала демонстрантов, утверждают очевидцы. Отмечается, что в числе задержанных был и немецкий журналист и режиссер документальных фильмов Пауль Арне Вагнер, которого спустя два часа отпустили на свободу.

Как отмечает издание, причиной протестов стали продолжающиеся попытки правительства осложнить деятельность Национального антикоррупционного управления. Двумя днями ранее парламент изменил процедуру уголовного преследования.

Эксперты считают, что эти изменения вводят "нереально короткие" сроки проведения расследований и ограничивают использование доказательств.