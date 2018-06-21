В Бонне вручили премию Бориса Немцова за смелость 21.06.2018, 9:19

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Фонд имени политика третий год присуждает премию за отстаивание демократических ценностей в России.

В Бонне в среду, 20 июня, прошла церемония награждения лауреата премии Фонда Бориса Немцова за смелость за 2018 год, сообщает dw.com.

Лауреатом премии стала член политбюро федерального политсовета демократического движения "Солидарность" Надежда Митюшкина. "Я каждый раз думаю: а как бы он сам (Борис Немцов. - Ред.) отнесся к нашему выбору? Но я точно знаю, что сегодня он улыбается", - прокомментировал выбор лауреата председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший во время церемонии награждения.

Надежда Митюшкина, многолетняя соратница Немцова, с 2011 года выступала организатором различных массовых акций протеста в Москве, включая марши памяти политика, убитого 27 февраля 2015 года. Она - один из тех активистов, которые на протяжении более чем трех лет поддерживали стихийно созданный мемориал на Большом Москворецком мосту.

Премия присуждается в третий раз

Фонд Бориса Немцова третий год присуждает премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Денежный эквивалент премии составляет 10 тысяч евро. Предыдущими ее обладателями стали псковский политик и правозащитник Лев Шлосберг и российский активист Ильдар Дадин.

В 2018 году в шорт-лист премии вошли оппозиционный политик Алексей Навальный, карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев, глава отделения "Мемориала" в Чечне Оюб Титиев, а также один из самых молодых координаторов президентской кампании Навального Егор Чернюк. По регламенту, финалистов определяют читатели "Новой газеты", которые проголосовали за своего кандидата, а лауреата выбирает совет Фонда Немцова.