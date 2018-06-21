В «Единой России» заявили об исчерпании ресурсов пенсионной системы 11 21.06.2018, 9:28

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ФОТО: VK.COM/RKRP_NSK

Депутат Госдумы предложил обратиться к опыту «пенсионной реформы» Лукашенко.

Ресурсы пенсионной системы исчерпаны, и она не может остаться такой, как сейчас, заявил первый замглавы фракции единороссов в Госдуме РФ Андрей Исаев на заседании президиума генсовета «Единой России» в среду, сообщает rbc.ru.

«На сегодняшний день мы констатируем, что ресурсы системы исчерпаны», — сказал Исаев. — Так, как есть, остаться не может. При сохранении нынешней системы, по нашим расчетам, к 2026 году будет утрачена примерно треть покупательной способности пенсии».

«Хотел бы обратиться к коллегам, которые против пенсионной реформы: «А есть ли в этом зале люди, которые считают, что в пенсионной системе менять ничего не надо?» Таких людей, очевидно, нет», — продолжил депутат.

Исаев предложил обратиться к опыту бывших союзных республик, «поскольку мы вышли из одной страны»: «Из 15 союзных республик в 13 принято решение о повышении пенсионного возраста. Не приняли решения только Россия и Узбекистан».

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Также он опроверг утверждения, что до этого публично не говорилось о необходимости повышать пенсионный возраст: «В 1995 году было принято постановление правительства о необходимости повышать пенсионный возраст», — заявил Исаев.

14 июня глава правительства России Дмитрий Медведев объявил о намерении властей поэтапно повысить возраст выхода на пенсию, установив его на уровне 65 лет для мужчин (сейчас 60 лет) и 63 года для женщин (сейчас 55 лет). 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму.