Путин теряет шанс 1 Леонид Бершидский, Bloomberg

21.06.2018, 10:09

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Ключ к отношениям России с Западом, как ни странно, находятся в руках украинского режиссера Олега Сенцова.

В понедельник Госдепартамент США призвал Россию освободить «более 150» политических и религиозных заключенных. В условиях существующего политического климата такое заявление со стороны США наоборот повлияло бы только на то, чтобы все упомянутые остались за решеткой. И Госдепартамент, возможно, выбрал подходящий момент: президент России Владимир Путин мог бы проявить щедрость, помиловав заключенных тогда, когда глаза всего мира прикованы к России и чемпионату по футболу.

«Мемориал», российская группа защитников прав человека, который имеет наиболее полный список содержащихся в России узников совести, опубликовал его обновленную версию 14 июня, в день первого матча ЧМ, прошедшего в Москве.

«Футбол - это игра, где играют по честным правилам, - написала группа. - Невозможно играть честно, пренебрегая правами человека, борясь с диссидентством и пряча оппонентов за решетку ».

Список включает 108 человек, заключенных за религиозные убеждения: мусульмане, обвиняемые в «терроризме» без единого доказательства существования или воплощение насильственных действий, свидетелей Иеговы и саентологов задержали после того, как их церкви были запрещены в России.

Остальные 50 находятся в тюрьме за поддержку различных политических действий, преимущественно за свою оппозицию войне в Украине. Эта группа включает Олега Сенцова, вероятно, наиболее известного политического узника в России.

Украинский кинорежиссер отбывает 20 лет заключения за, как говорят, «поджог» в крымском офисе пропутинской партии «Единая Россия» и план «подорвать памятник Ленину». Случай с Сенцовым должен был послужить предупреждением для других лояльных украинской власти в Крыму не протестовать против аннексии полуострова.

В списке есть и крымские татары, которые выступали против вторжения, блогеры, обвиняемые за критику власти в целом и интервенцию России в Сирию, те, кто обвиняется в «избиении» спецназовцев в ходе демонстрации (которые зачастую сами были биты), а также российские националисты, для которых путинский режим не достаточно русский, а заодно «надоедливые» защитники прав человека.

Для надежды может найтись место. Однажды Путин уже доказал готовность освободить заключенного оппонента накануне крупнейшего спортивного события. В декабре 2013 года, как раз перед Олимпиадой в Сочи в 2014-м, он помиловал нефтяного миллиардера Михаила Ходорковского, который провел 10 лет в местах лишения свободы якобы за «мошенничество с налогами». Хотя на самом деле его «преступление» состояло в финансировании оппозиционных партий и брошенном Путину вызове на политическом поприще.

Когда российский президент помиловал Ходорковского, то разговаривал со смертельным больной матерью миллиардера и никоим образом не вспомнил Олимпиаду. И мотивация Путина была очевидна: жест доброй воли в адрес Запада был его целью продемонстрировать на играх свое видение России.

С тех пор произошло немало. Отношения между Россией и Западом ухудшились. Представляется, что Путин верит в то, что США планировал «переворот в Украине» в то время, как он был занят Играми в Сочи, а затем американцы заставили его ответить аннексией Крыма, чтобы сохранить там русский морскую базу.

За некоторыми исключениями все нынешние религиозные и политические пленники попали за решетку после 2014 года. Большинство - жертвы все более напряженной атмосферы отсутствии толерантности, которую создал Путин в последние годы. Он не намерен ослаблять гайки в течение своего четвертого срока.

Поэтому за последние три года в России не провели ни одной амнистии. Обычно Путин проводил ее. Его просили об этом в прошлом году, накануне кампании неизбежного переизбрания. Он обещал подумать, а потом отказался, вероятно, из «соображений безопасности» во время ЧМ-2018.

Ограниченная амнистия, в ходе которой освободили бы политических заключенных, ни один из которых нисколько не представляет опасности, помогла бы Путину развеять некоторые моральные дилеммы на Западе о целесообразности проведения чемпионата в России. Это также могло бы стать поводом для FIFA, международного руководящего футбольного органа, требовать подобных уступок и от других авторитарных стран, которые (в этом можно быть почти уверенным) принимать чемпионаты в будущем.

На данный момент Путин отказался помиловать Сенцова, настаивая на том, что его обвинили в «планировании террористических атак», где могли пострадать люди. И он размышляет над обменом заключенными с Украиной, что могло бы стать знаковым для международных отношений.

Путин теряет шанс сделать ЧМ-2018 больше, чем просто хорошо организованным спортивным событием. Если его цель, по крайней мере до некоторой степени, нормализовать свой режим, то у него еще остается время освободить заключенных и очистить список «Мемориала».

Леонид Бершидский, Bloomberg