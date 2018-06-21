Ким Чен Ын пообещал Трампу демонтировать космодром Сохэ 1 21.06.2018, 10:23

Фото: AFP

На полигоне проходили испытания ракетных двигателей.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом пообещал уничтожить космодром Сохэ. Об этом 20 июня телеканалу CBS News сообщили источники в Белом доме.

Эксперты отмечают, что на полигоне проходили испытания ракетных двигателей и межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, которая создавалась для возможной атаки на США.

Согласно публикации, власти КНДР пока не приступали к демонтажу площадки. Сроки начала работ также неизвестны.

Космодром площадью около 6 км² был построен в 2011 году. Он расположен на западном побережье страны в провинции Пхенан-Пукто.

24 мая Северная Корея уничтожила ядерный полигон Пунгери. По данным сайта 38 North, также демонтировали полигон Ихари, где тестировали твердотопливные двигатели к баллистическим ракетам.

12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен Ына и Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.