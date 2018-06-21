Бывший вратарь минского «Динамо» выиграл престижный кубок 21.06.2018, 10:32

Пекка Ринне

Пекка Ринне стал лучшим голпикером НХЛ.

В Лас-Вегасе были вручены индивидуальные награды НХЛ.

Лучшим голкипером прошедшего сезона стал представитель "Нэшвилла" Пекка Ринне. Финн обошел в споре за "Везина Трофи" Андрея Василевского и Коннора Хеллебайка, сообщает pressball.by.

Ринне, игравший за минское "Динамо" в КХЛ во время локаута в НХЛ, в сезоне-2017/18 поучаствовал в 42 победных встречах и провел 8 игр на ноль при коэффициенте надежности 2,31 (92,7% отраженных бросков).