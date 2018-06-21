Бывший вратарь минского «Динамо» выиграл престижный кубок
- 21.06.2018, 10:32
Пекка Ринне стал лучшим голпикером НХЛ.
В Лас-Вегасе были вручены индивидуальные награды НХЛ.
Лучшим голкипером прошедшего сезона стал представитель "Нэшвилла" Пекка Ринне. Финн обошел в споре за "Везина Трофи" Андрея Василевского и Коннора Хеллебайка, сообщает pressball.by.
Ринне, игравший за минское "Динамо" в КХЛ во время локаута в НХЛ, в сезоне-2017/18 поучаствовал в 42 победных встречах и провел 8 игр на ноль при коэффициенте надежности 2,31 (92,7% отраженных бросков).
Pekka Rinne wins the Vezina Trophy! #NHLAwards pic.twitter.com/yY2zydJhdn— NHL (@NHL) 21 июня 2018 г.
Your First All-Star Team@cmcdavid97 @86Kucherov @hallsy09 @dewyy8 @heds77— NHL (@NHL) 21 июня 2018 г.
Pekka Rinne#NHLAwards pic.twitter.com/2UwT83pOlS