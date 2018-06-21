Times: Лондон обеспокоен из-за готовящейся встречи Трампа и Путина 21.06.2018, 10:38

Фото: Evan Vucci / AP

Британские власти не хотят, чтобы встреча состоялась до саммита НАТО.

Лондон обеспокоен перспективами встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина до саммита НАТО, который намечен на 11–12 июля в Брюсселе, сообщает The Times со ссылкой на источник в британском правительстве и западный дипломатический источник.

По данным издания, данная перспектива усиливает опасения Лондона по поводу заинтересованности Трампа в НАТО. Кроме этого сразу после саммита, 13 июля, у американского лидера запланирован визит в Великобританию, на который также может оказать влияние встреча Трампа с Путиным.

Источники издания в британском правительстве рассказали, что американские власти хотят установить дату переговоров Трампа и Путина либо перед саммитом НАТО, либо уже после того, как президент США завершит свой визит в Великобританию. Вероятным местом называется Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ.

«Неясно, состоится ли эта встреча [Путина и Трампа] до или после саммита НАТО и визита [Трампа] в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше после», — приводит издание слова одного из своих собеседников в британском правительстве. Собеседник уточнил, что НАТО должно обсудить новые меры по сдерживанию «российской агрессии». «Все обеспокоены тем, что происходит, и боятся за будущее альянса», — сказал источник в правительстве.

Высокопоставленный западный дипломатический источник в беседе с изданием согласился, что встреча Трампа и Путина перед саммитом НАТО вызывает «беспокойство и тревогу». Он добавил, что это «было бы очень негативным событием».

Точных данных о дате и месте готовящейся встречи лидеров США и России пока нет. В начале июня Путин во время своего визита в Австрию обратился к канцлеру Себастьяну Курцу с просьбой организовать ему встречу в Вене с Трампом. Австрия назвала Вену подходящим местом для проведения такой встречи. Однако позднее в Кремле заявили, что конкретные договоренности о месте встречи пока не достигнуты, «рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов».

В минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии ясности по встрече Путина с Трампом. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.