День летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать 21 июня 6 21.06.2018, 13:20

4,143

Поверья гласят, что только в этот день у людей есть шанс изменить свою жизнь.

Сегодня 172-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 193 дня. День солнечного солнцестояния – самый длинный световой день года, Международный день скейтбординга, в Гренландии отмечают Национальный день, пишет segodnya.ua.

Старые поверья гласят, что только в день летнего солнцестояния у людей есть шанс изменить свою жизнь. Говорят, что летнее солнцестояние имеет чрезвычайную магическую силу, ведь недаром солнцеворот так почитали язычники. Они верили, что в ночь перед солнцестоянием объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух.

Считается, что в этот день нужно загадывать самые сокровенные желания, гадать на любовь и изменения в жизни. Уже к концу года все должно исполниться.

Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. День солнцестояния еще называют солнцеворотом. В 2018 году в Беларуси оно произойдет 21 июня в 13:07 по минскому времени. Продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов и 33 минуты.

Славяне знали, как использовать "день вхождения бога Солнца в полную силу" для управления своей судьбой, для подчинения сил природы и исполнения желаний.

День летнего солнцестояния у многих культур считается успешным временем для заключения любых союзов и соглашений, включая брачные. Как считали наши предки, в этот день Солнце выплескивало много позитивной энергии, которая обеспечивала защиту и процветание всем людям.

Чтобы привлечь деньги и успех в вашу семью, подложите монеты под дверь. И очень скоро заметите, как деньги начнут появляться у вас сами по себе и в достаточном количестве.

День летнего солнцестояния 2018: что нельзя делать

В День летнего солнцестояния лучше избегать отрицательных эмоций, не ссориться и не кричать, не предаваться унынию.

День летнего солнцестояния считали удачным днем для свадьбы. Однако сейчас свадьбы в этот день не празднуют, ведь 21 июня приходится на пост.

Праздник 21 июня: приметы дня

Одеться в "солнечную" вещь – подойдет любая деталь гардероба желтого цвета, золотое украшение, яркий аксессуар.

День летнего солнцестояния – отличное время, чтобы заняться творчеством ради удовлетворения. Так можно получить вдохновение на долгое время. Главное – не результат, а наслаждение процессом.

Позвольте себя окунуться в свои чувства и принять их.

День летнего солнцестояния отлично подходит для того, чтобы освободиться от негатива и отпустить негативные установки.

Считается, что в этот день открыты двери между мирами, а деревья и растения могут говорить. Поэтому будет отлично сходить на природу.

Важные события в истории 21 июня

1893 год – на выставке в Чикаго появилось первое в мире колесо обозрения ("чертово колесо").

В 1913 год – 18-летняя американка Джорджия Бродуик стала первой женщиной, совершившей прыжок с парашютом с самолета. Произошло это в небе над Лос-Анджелесом.

1948 год – фирма грамзаписи "Columbia Records" выпустила на рынок долгоиграющие пластинки.

1971 год – раскапывая курган Толстая Могила украинский археолог Борис Мозолевский открыл знаменитую скифскую пектораль.

Кто родился 21 июня

В 1935 год – Франсуаза Саган (Куаре), французская писательница ("Здравствуй, грусти", "Любите ли вы Брамса?").

В 1955-м – Мишель Платини, французский футболист и тренер.

1962 год – Виктор Цой, российский рок-музыкант корейского происхождения, лидер культовой рок-группы "Кино".