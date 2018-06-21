В Минтруда рассказали о повышении пенсионного возраста для женщин 3 21.06.2018, 16:25

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Вопрос поднимался на рассмотрении группы экспертов в «парламенте».

Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте БелТА.

Напомним, недавно власти допустили очередное повышение пенсионного возраста. Тема дефицита ФСЗН, по данным БелаПАН, выносилась на рассмотрение группы экспертов, которая собиралась в cовете республики. На официальном уровне также рассматривалась возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин.

Вероятность этого Валерий Ковальков не подтвердил. «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», — сказал он. То же, по словам замминистра, касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам — на сегодняшний день она не обсуждается.

Напомним, поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Также напомним, что в 2015 году Лукашенко заявлял, что повышения пенсионного возраста в Беларуси не будет:

«Мое мнение на сей счет известно: если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы им прямо сказали – вот такой пенсионный возраст, такой пенсионный фонд, мы его делим на всех пенсионеров», - заявлял диктатор.

Как оказалось, Лукашенко в очередной раз обманул людей и пенсионный возраст был повышен.