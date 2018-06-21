Сержант из Гомеля получил 2,5 года «химии» за дедовщину 1 21.06.2018, 19:05

Сержант бил и насильно кормил рядовых в армии.

21 июня суд завершил рассмотрение уголовного дела по дедовщине в воинской части 55−25. Владимир Сакович, который позволял себе неуставные отношения, будучи сержантом срочной службы, признан виновным в злоупотреблении властью, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа без конфискации имущества, передает tut.by.

Помимо этого, обвиняемого лишили воинского звания "сержант" и запретили в течение пяти лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью. До вступления приговора в законную силу парня выпустили под подписку о невыезде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, обвиняемый, будучи военнослужащим, систематически превышая предоставленную ему власть, совершил воинские преступления: систематически унижал, избивал подчиненных ему по службе солдат.

Эпизодов много, и в них фигурируют не только факты избиения рядовых. К примеру, одного солдата сержант заставлял съесть весь хлеб, другого — выпить весь кефир.

Все происходило в санчасти, где в январе 2018-го находились на лечении и потерпевшие, и обвиняемый. Владимир тогда был контролером стрелкового взвода и имел звание сержанта. Терпение одного из солдат в какой-то момент лопнуло — и он рассказал о «неуставщине» заведующему санчасти.

Обвиняемый в суде вину свою признал полностью и попросил прощения у потерпевших.