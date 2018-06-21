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Кремль пользуется чемпионатом мира по футболу как ширмой

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  • Тарас Березовец
  • 21.06.2018, 19:38
  • 3,197
Тарас Березовец
Фото: glavred.info

Что происходит в Азовском море.

Россия пользуется Чемпионатом мира по футболу как ширмой для осуществления агрессивных действий в Азовском море. Постоянные незаконные досмотры грузовых кораблей, идущих в порты Мариуполь и Бердянск, задержание суден на несколько дней.

Цель увеличения военного присутствия вовсе не в том, чтобы переделить рыболовецкие промыслы. Истинная причина в том, что оккупанты испытывают сильнейший дефицит пресной воды и энергоресурсов.

В июне весь Крым остался на много часов без света, отключения коснулись даже Севастополя и Симферополя. Но главная проблема - в отсутствии путей решений водной задачи. Потому фактический захват Азова нужен для торга за открытие Северо-крымского канала.

Оккупанты в ближайшей перспективе могут полностью заблокировать Керченский пролив и не пропускать никакие суда, кроме идущих в российские порты. В обмен на деблокирование прозвучит требование открыть шлюзы с днепровской водой на входе в Крым.

Как крайнее средство нельзя исключать и полномасштабного наступления на Херсонскую область с целью получения доступа к пресной воде. В качестве первого шага Украина должна рассмотреть возможность денонсации договора 2003 г. о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Тарас Березовец, Facebook


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