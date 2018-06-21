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Марк Цукерберг разбогател за день на $1,7 млрд

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  • 21.06.2018, 22:25
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Марк Цукерберг

Быстрый рост котировок акций Facebook помог Цукербергу существенно увеличить свое состояние.

Быстрый рост котировок акций Facebook Inc. — 20 июня после того, как подконтрольная компании соцсеть Instagram анонсировала запуск видео-платформы IGTV, предназначенной для просмотра «вертикальных видео, бумаги подорожали на 2,3% — помог основателю Facebook Марку Цукербергу существенно увеличить свое состояние. По данным экспертов Forbes, Цукерберг за день разбогател сразу на $1,7 млрд, закончив день с результатом $77 млрд., передает РБК.

В Forbes отмечают, что по итогам 20 июня прирост состояния Цукерберга оказался больше, чем у любого другого участникам составляемого журналом списка миллиардеров.

Того же мнения придерживаются и составили рейтинга Bloomberg Billionaires Index. По их данным, Цукерберг за день разбогател сразу на $1,79 млрд, в то время как капитал хозяина Amazon Джеффа Безоса вырос «всего» на $1,21 млрд.

Совокупное состояние Цукерберга эксперты Bloomberg оценивают в режиме реального времени в $81,6 млрд, с таким результатом он практически догнал идущего третьим в рейтинге Уоррена Баффета, потерявшего за день $482 млн. В рейтинге Forbes Цукерберг пока стоит только на пятом месте, хотя главу Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно он уже практически догнал.


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