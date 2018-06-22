Митчелл: «Северный поток-2» и «Турецкий поток» увеличивают зависимость Европы от РФ 22.06.2018, 10:31

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США и Европа стремятся избавиться от российского энергетического шантажа.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл заявил в четверг, что проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не идут на пользу западным странам, сообщает censor.net.ua.

"Строительство газопроводов, таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток", увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это наносит вред Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.

Митчелл также заявил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.