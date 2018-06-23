В Ливане девушек-полицейских одели в шорты ради туристов 2 23.06.2018, 9:11

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Служительницы закона в ливанской Бруммане патрулируют город в коротких черных мини-шортах.

Мэр ливанского города Бруммана решил одеть молодых девушек-полицейских в короткие шорты ради привлечения туристов и улучшения имиджа страны, сообщает korrespondent.net.

"Девяносто девять процентов туристов в Средиземноморском регионе носят шорты", − рассказал мэр Брумманы Пьер Ашкар.

Он добавил, что хочет "изменить мрачное представление о Ливане на Западе".

При этом некоторые пользователи соцсетей раскритиковали использование красивых девушек для привлечения туристов, другие отметили, что униформа у полицейских-мужчин осталась прежней.