Tesla разработала первый гоночный седан Model S 23.06.2018, 12:10

Фото: twitter.com/EGTChampionship

Модель будет участвовать в гонках электрокаров Electric GT.

Компания Tesla поставила частной гоночной команде свой первый полностью готовый к гонкам электромобиль.

Версия электрокара Tesla P100D в цветах команды SPV Racing уже прошла тесты на трассе в Барселоне, пишет New Atlas.

Модель будет участвовать в гонках электрокаров Electric GT. Это так называемый "монокубок", то есть все команды будут использовать один и тот же автомобиль Model S. Все пилоты выйдут на старт за рулем идентичной модели P100D, мощность которой достигает 778 л.с., а до сотни километров такой электрокар разгоняется за 2,1 секунды.

"В SPV Racing мы очень рады получить наш первый гоночный автомобиль и гордимся тем, что участвуем в эволюции автоспорта. Это отличная платформа для разработки и тестирования инновационных технологий", - сказал менеджер команды Ларс Линдберг.

Фото: twitter.com/EGTChampionship

Готовая к гонкам Tesla оснащена специальными шинами Pirelli, Alcon-тормозами, возобновляемыми панелями из волоконно-оптического волокна и имеет новейшее оборудование безопасности. Массу автомобиля благодаря использованию композитных материалов и убранным детялям интерьера снизили почти на 500 кг.

Гонка будет состоять будет состоять из 20-минутной тренировочной сессии, 60-минутной квалификации, 60-километровой гонки днем и 60-километровой гонки в сумерках.

Первый сезон гонок электрокаров Tesla стартует в конце нынешнего года. Заезд состоится 27-29 октября 2019 года в Вальелунге, Италия.