Премьер-министр Греции впервые надел галстук 1 23.06.2018, 16:59

Алексис Ципрас

Фото: AP

Ципрас пообещал носить галстук, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на The Washington Post.

Издание напомнило, что Ципрас пообещал начать носить галстук в том случае, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами.

"Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнять. Сегодня исторический день. Мы выходим из меморандума с кредиторами", - подчеркнул Ципрас.

Он обычно носит рубашки без галстуков или поло.