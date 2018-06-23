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Премьер-министр Греции впервые надел галстук

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  • 23.06.2018, 16:59
Алексис Ципрас
Фото: AP

Ципрас пообещал носить галстук, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на The Washington Post.

Издание напомнило, что Ципрас пообещал начать носить галстук в том случае, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами.

"Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнять. Сегодня исторический день. Мы выходим из меморандума с кредиторами", - подчеркнул Ципрас.

Он обычно носит рубашки без галстуков или поло.

Фото: Getty Images

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