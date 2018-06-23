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Фотофакт: В Минске установили пандус, который перекрыл вход в подъезд по лестнице

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  • 23.06.2018, 17:24

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Ребёнку-инвалиду и его семье жизнь значительно облегчили. Вот только остальные жители подъезда теперь остались фактически без входа в дом, пишет kyky.org.

Да и при необходимости эвакуации выход будет очень сильно затруднен. Притом места там достаточно, чтобы сделать нормально. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Об этом написал в твиттере Александр Власенко.


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