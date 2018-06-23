Правда и ложь: чем полезен алкоголь? 23.06.2018, 18:03

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О том, чем полезен алкоголь, говорят мало и нехотя.

Разве что во время шумного застолья. Книги, в которой рассказывалось бы красочно о положительном действии алкоголя на организм человека, не найти. Есть ли польза в спиртных напитках? Какое действие они оказывают на организм? И есть ли среди них менее опасные напитки? Прежде чем ответить на вопрос о том, чем полезен алкоголь, стоит сделать небольшой экскурс в историю, пишет fb.ru.

Когда появились горячительные напитки? Кто их изобрел? Думали ли люди в стародавние времена о том, чем полезен алкоголь и какова его пагубная сила? Или о традициях рассуждать о качестве и действии спиртного заговорили лишь в последние столетия?

Древние времена

Первые алкогольные напитки появились несколько тысячелетий назад. Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок. О том, чем полезен алкоголь, в доисторические времена вряд ли кто-то задумывался. По крайней мере, об этом исследователям мало что известно. Все же об отношении древних египтян к спиртному есть более точные сведения. В текстах, датируемых 2100 годом до нашей эры, сказано о положительном действии алкоголя на организм человека. Когда-то давно в Южной Месопотамии располагались поселения шумеров. Здесь жили люди, свято верившие в то, что в их несовершенстве виновен алкоголь. Согласно мифу, божества, создавшие первого человека, прежде изрядно приняли на грудь.

Оттого и появились на земле люди слабые, злые, завистливые. Один из популярнейших напитков в мире - пиво. Его любят и в Европе, и в Азии, и в Америки. Ежегодно заводы производят несколько десятков тысяч видов слабоалкогольного напитка. В меню кафе и ресторанов можно видеть не только всевозможные сорта, но и различные пивные коктейли. Принято считать, что лучшие производители пенистого напитка — Германия и Чехия. Но изобрели его древние египтяне.

С почтением жители Египта носились и к вину, которое считали божественным напитком. Его они не только пили за обедом, но и использовали в медицинских и ритуальных целях. Традиции производства алкогольных напитков в древние времена развивались в Китае, Риме.

Средневековье

После того как Колумб открыл Новый свет, европейские мореплаватели получили возможность отведать пуке - вино ацтеков. Этот напиток и по сей день производят в Южной Америке. Основа его - забродивший сок агавы. В Европе самым популярным напитком было пиво. Развивалось также производство сидра, яблочного и виноградного вина. Алкоголь полезен в малых дозах. Об этом хорошо было известно жителям средневековой Европы, по которой из-за чудовищной антисанитарии то и дело бродила эпидемия. Утолить жажду было куда безопаснее вином, нежели водой. Сладковатый спиртной напиток многих французов и немцев спас от холеры.

Новое время

На сознание жителей Западной Европы повлияли идеи Мартина Лютера и Жана Кальвина, утверждавших, что вино - это не что иное, как божественный дар. Вплоть до 18 века отношение к алкоголю было положительным. Люди, не знавшие меры в выпивке, осуждению не подверглись.

Целебный напиток

Выше было сказано: о пользе алкоголя говорят мало, его пагубной силе отводится много внимание. Здесь стоит уточнить. Вино - единственный спиртной напиток, о котором написано множество статей и книг. Его рекомендуют врачи при определенных заболеваниях. О нем много писали поэты и философы, а больше всех - Омар Хайям. Красное вино считается целебным напитком.

В его составе - танин, который, попадая в организм, разжижает кровь. Красное вино - прекрасное профилактическое средство от сердечно-сосудистых заболеваний. В состав красного вина входят флавоноиды - природные антиоксиданты, купирующие отрицательное действие свободных радикалов.

Не зря этот напиток называют эликсиром молодости. В вине также содержится немало полезных веществ, в том числе железо, предотвращающее анемию. Врачи рекомендуют применять напиток в качестве профилактики авитаминоза. Алкоголь расширяет сосуды. А стало быть, в умеренных дозах полезен. Особенно вино, целебные свойства которого приведены выше. Но не стоит забывать, что любое спиртное вызывает привыкание. Причем зависимость развивается от регулярных приемов. Человек, который выпивает ежедневно 50 грамм вина более подвержен привыканию, чем тот, что выпивает бутылку "Каберне" раз в полгода.

Лучшие вина В магазинах элитного алкоголя представлен широкий выбор вин. Не каждое из них обладает целебной силой. Полезное вино - сухое или полусухое. В нем содержится много полезных веществ, мало спирта и сахара. Самые популярные сорта:

"Пино-нуар". "Совиньон блан". "Шираз". "Рислинг". "Каберне".

Любители вина в один голос утверждают: пить этот напиток можно и нужно каждый день. Часто упоминаются абстрактные ученые, которые якобы в ходе исследований подтвердили эту версию. Стоит знать: установленной нормы алкоголя без вреда для здоровья нет. Врачи до сих пор расходятся во мнении о том, какова безопасная доза спиртного и есть ли она. Один человек может выпивать пару бокалов вина за обедом в течение двадцати лет и чувствовать себя превосходно. Другого такие трапезы уже спустя год превратят в алкоголика.

Допустимая норма

Все же большинство врачей полагает, что мужчина может в день выпивать бокал вина. Допустимая норма для женщины в два раза меньше, то есть 75 мл. Беда в том, что любителям вина не удается придерживаться столь строгих рамок. Где один бокал - там и второй. Представительница слабого пола интересует калорийность алкоголя на 100 грамм. К слову, красное вино входит в некоторые диеты. В ста граммах сухого содержится всего 64 ккал. Это немного.

Поправиться, регулярно выпивая по бокалу вина, невозможно. Однако этот напиток пробуждает аппетит.

Шампанское В 17 столетии появилось игристое вино. Оно получило широкую известность благодаря монаху, чье имя можно сегодня увидеть в любом магазине элитного алкоголя. "Дом Периньон" - так называется одно из самых дорогих игристым вин. Шампанское - общее название напитка, который появился несколько веков назад в одной из французских провинций. Сортов очень много. Безусловно, выбор делать следует в пользу более дорогих марок. Например, "Вдова Клико"," Брют", "Экстра-Брют". "Асти Мартини", столь любимое девушками, содержит слишком много сахара, его калорийность вдвое выше калорийности сухого вина.

Коньяк

И о пользе этого крепкого алкогольного напитка ходит много мифов. Ни дорогой армянский коньяк, ни французский "Мартель" - не панацея и не лекарственное средство. Регулярно его пить врачи категорически не рекомендуют. Он вызывает привыкание. Допустимая норма для мужчины - одна рюмка в день, то есть 50 мл.

Для женщины и того меньше - 25 мл. Все же коньяк не лишен полезных качеств. Если он качественный. В дорогом армянском коньяк, как элитных французских напитках, содержится натрий, калий, кальций. Прием его в малых дозах способствует укреплению иммунитета. В некачественном напитке, который весьма часто встречается на прилавках магазинов, содержатся пестициды, соединения серы и прочие химикаты.

Пиво

Этот напиток не относится к категории утонченных. Тем не менее многие дамы предпочитают его изысканным французским и итальянским винам. В пиве содержится хмель, солод, сахар и, конечно, спирт. Опасно ли пить пиво каждый день?

Этот напиток может показаться вполне безобидным - опьянение наступает постепенно, а чаще вместо него приходит приятное ощущение расслабленности. Разве можно обрести зависимость, выпивая после тяжелого трудового дня один-два бокала пива? Безусловно. Любое спиртное способно вызвать привыкание - и крепкое, и слабоалкогольное. Существует даже такое понятие, как "пивной алкоголизм". Правда оно не имеет никакого научного обоснования. Алкоголизм не бывает водочным, пивные, коньячным. Зависимость от спиртного имеет стандартные симптомы.

Согласно распространенному мнению, употребление пива приводит к появлению лишних килограммов. В действительности же, в водке, которая разрешена при так называемой кремлевской диете, больше калорий. Вреден не сам пенный напиток, а закуски, которые сочетаются с ним. Традиционно к пиву подают сухарики, орешки, чипсы. Это очень калорийные продукты, и именно их употребление приводит к лишнему весу.

В пиве содержатся полезные вещества. Один-два бокала не оказывают на организм негативного влияния. Но от всевозможных пивных коктейлей лучше отказаться. К слову, любой алкогольный напиток желательно пить в чистом виде. Коктейль, в составе которого, помимо хмельного напитка, только лимонад, безобиден, чего нельзя сказать о так называемом "ерше". Водка с пивом - смесь, которая в большом количестве не лучшим образом действует на душевное состояние. К тому же утром она может напомнить о себе невыносимой головной болью.

Ликеры

Приятный сладкий напиток входит во многие популярные коктейли. Ликер бывает крепкими, десертными. Не будем повторяться о риске развития алкоголизма, скажем лишь, что и этот напиток в малых дозах полезен. Но, конечно, не каждый. Только натуральный, лишенный ароматизаторов и красителей.

Аперитивы

Это общее название алкогольных напитков, которые принято употреблять перед едой. Распитие аперитивов - типично европейская традиция. К нам она пришла относительно недавно. Хотя в меню многих заведений России есть целый раздел с аперитивами, заказывают их и после обеда, и во время него. Самый популярный аперитив - вермут. Напиток обладает терпким, слегка горьковатым вкусом. Wermut в переводе с немецкого - "полынь". Этот напиток появился в позднем Средневековье и изначально являлся лекарственным средством. Существует несколько видов вермута. Все они представляют собой прекрасное средство для улучшения пищеварения. Правда, в больших количествах вермут может вызвать изжогу.