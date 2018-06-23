В Армении брата Саргсяна заподозрили в неуплате налогов 23.06.2018, 18:15

Левон Саргсян

Фото: RFE/RL

Ущерб от действий Левона Саргсяна составил более $600 тысяч.

Комитет государственных доходов Армении обвинил Левона Саргсяна, брата бывшего президента страны Сержа Саргсяна, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 300 млн драмов ($618 тыс.), сообщает Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, основанная Левоном Саргсяном компания Джи-Эл-Джи Проект Компани во время строительства многофункционального здания в центре Еревана в период с 2013 по 2017 год выплатила в госбюджет всего 3 млн 527 тыс. драмов, в то время как по результатам финансовых отчетов компания должна была выплатить около 147 млн драмов.

Согласно сообщению, сумма не была выплачена, после чего компания преднамеренно обанкротилась. Кроме того, компания скрыла налоговые выплаты за первый квартал 2016 года в размере 140 млн драмов.

"40% акций Джи-Эл-Джи Проект Компани принадлежат благотворительному фонду Пюник, основателем и директором которого является Левон Азатович Саргсян. Его сын - Нарек Саргсян - является держателем 20% акций. Фонд был зарегистрирован по адресу действующей в Ереване церкви", - отметили в комитете государственных доходов.

Проведены обыски по десяти адресам, в том числе в квартирах основателей компании и офисе фонда. Возбуждено уголовное дело по статьям "преднамеренное банкротство" и "уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей".

В то же время Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "уклонение гражданина от представления декларации о его имуществе, доходах, когда подача декларации является обязательной" против бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Вачагана Казаряна, который являлся начальником охраны экс-президента Саргсяна, и его жены Рузанны Бегларян.

В рамках дела проведены обыски в принадлежащем Бегларян ресторане Янс и доме.

Обнаружено 35 млн драмов, $1 млн 100 тыс. 400, а также 230 тыс. 500 евро, двое наручных часов Franck Muller автомобили Range Rover и Mercedes.

В СК отметили, что в налоговых декларациях супругов отсутствовали обнаруженные при обыске крупные суммы и дорогостоящие вещи.