Во Львовской области в ДТП попал микроавтобус с белорусами 23.06.2018, 19:03

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Фото: varta1.com.ua

Одна из пассажирок погибла.

В субботу, 23 июня, на трассе Ковель - Жовква во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с иностранцами, пишет «Новое время».

Как сообщили в областной полиции, у города Великие Мосты в Сокольском районе водитель Skoda Octavia, вероятно, заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Водители встречных Toyota и Mitsubishi, чтобы избежать столкновения, съехали в кювет.

Водитель микроавтобуса Volkswagen LT не успел среагировать и врезался в Skoda. В микроавтобусе в момент лобового столкновения находилось девять пассажиров-иностранцев и водитель-украинец.

В результате ДТП одна пассажирка Volkswagen умерла, еще семь госпитализированы в больницу. Ранения также получил водитель Skoda. Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался. В Toyota и Mitsubishi пострадавших нет.

Полиция не уточнила гражданство иностранцев. По данным Варты, речь идет о гражданах Беларуси.

Водителю Skoda грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.