Как белорусский бизнесмен выкупил свою бывшую школу, чтобы дать деревне работу 8 23.06.2018, 19:47

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Владимир Мурашко рассказал историю своей малой родины.

В Пищаловской школе под Оршей когда-то учились более 200 человек. Но деревня в пяти километрах от райцентра умирает, и в 2017 году учреждение образования закрыли — на языке чиновников это называется «в целях оптимизации», пишет tut.by.

Однако бесхозной школа пробыла только год. Недавно ее купил на аукционе бывший ученик, а сейчас местный предприниматель Владимир Мурашко. Он, похоже, и сам в шоке от своего поступка: «Это был скорее эмоциональный шаг, чем бизнес-ход. Но я просто очень хочу спасти школу от разрушения, а деревню — от вымирания».

Владимир Мурашко признается, что приобретение добавило ему головной боли, но идеи, что делать дальше с этой недвижимостью, у него, конечно, есть.

«Умер колхоз — и потянул за собой деревню»

Школа, где еще год назад шли уроки и звучал детский смех, выглядит добротно. В здании — два этажа и три крыла. О том, что оно пустует, говорят только заросшие сорняками сад и стадион. А вот на площадке во внутреннем дворике и возле главного входа траву скосили, и внешне тут все выглядит так, словно 1 сентября сюда придут ученики.

— Но, к сожалению, нет… — говорит новый хозяин здания. — Хотя меня все равно не покидает глупая мечта, чтобы школа и дальше оставалась школой.

Пищаловскую школу, рассчитанную на 250−270 учеников, в 1968 году построил колхоз. До своего полувекового юбилея она не дотянула всего год: в 2017-м ее закрыли «в целях оптимизации» — здесь училось около 40 человек. Сейчас местных детей — и детсадовцев, и школьников — возят на специальном автобусе в соседний поселок Юрцево.

Владимир Мурашко родился в деревне Крапивно — там в 1514 году прошла знаменитая битва под Оршей. Но потом родители переехали в Пищалово. Здесь будущий бизнесмен пошел в детсад, потом — в школу. Окончил ее в 1995-м с золотой медалью. Бывший ученик вспоминает, что на их последнем звонке было шумно и празднично: в школе тогда училось более сотни детей.

Затем Мурашко выучился на экономиста — в Горецкой сельхозакадемии. Вернулся на родину. В 1996 году в Пищалово появилась компания, которое выращивает лекарственные растения, зерновые, пряно-ароматические культуры и выпускает фиточаи, БАДы и растительные лекарственные средства. Через 10 лет Владимир Викторович ее возглавил.

Пищалово — немаленькая деревня. Здесь есть ФАП, библиотека, Дом культуры, магазины, более 100 домов. Правда, среди жителей много дачников — Орша всего в 5 км. Из райцентра сюда можно добраться на двух автобусах.

— Но сегодня Пищалово уже не та, что была раньше. Деревня умирает, — с горечью говорит бизнесмен, глядя на родную школу. — С каждым годом тут все меньше и меньше детей, молодежи. Хотя в последние 3−5 лет процесс умирания немного замедлился. Не без участия нашего предприятия — три семьи из города приехали к нам работать. В деревне они и поселились.

Мурашко считает, что местный колхоз пострадал из-за многочисленных реорганизаций:

— У нас был маленький, но крепкий колхоз — имени Кирова. Но он переходил из рук в руки три раза! Вначале превратился в СПК «Пищаловский», позже — в ОАО «Пищаловский», потом его присоединили к «Росскому Сельцу», а затем — к Оршанскому райагросервису, который сейчас практически банкрот. И в конце концов деревня стала умирать.

Первой жертвой разрухи стал детский сад.

— В конце 1990-х детсад перевели в школу и закрыли. Одноэтажное здание около 6 лет пустовало. Наше предприятие хотело его приобрести, но по разным бюрократическим причинам не получилось. Стояло оно, стояло бесхозным, люди растащили все, что только можно. А потом постройку просто взяли и закопали! Пригнали технику, вырыли котлован и сбросили туда садик.

«Зачем я купил эту недвижимость? Душа болела за родную школу»

А вот за школу пищаловцы пытались бороться.

— Население возмутилось, писало в Администрацию президента и так далее, просило не закрывать. Но дело в том, что чиновники уже приняли решение закрыть школу, просто объявили о нем сельчанам по факту. И было поздно что-то изменить. Если бы это было озвучено на 3−4 месяца раньше, думаю, школу мы бы отстояли, — говорит Владимир Мурашко.

В 2018 году школу выставили на торги. В состав лота вошли корпус площадью почти 1,7 тысячи кв. м с инфраструктурой, земельный участок свыше 1,1 га, передаваемый в аренду на 66 лет.

В конце мая компания Мурашко купила объект на аукционе за 27,2 тысячи рублей — с учетом возмещения расходов на оформление документов.

— Зачем я это сделал? Душа болела за родную школу. Всем местным жителям было тяжело ее потерять. Школа — это жизнь деревни, дети, наше будущее. Мне не давала покоя мысль, что с этим зданием будет то же самое, что и с детсадом: развалится, а потом вообще зароют в яму. И к этому уже все шло: весной хотели сдать на металлолом турники, уничтожить беседки, цветники. Но люди подняли шум и не дали этого сделать. Поэтому я предложил соучредителям: «Как хотите, но я хочу спасти школу, дать ей вторую жизнь». И мы решили ее купить. Теперь есть уверенность, что здание не разрушится.

Школа находится в двухстах метрах от предприятия — буквально через забор. Поэтому забыть про покупку с аукциона сложно: здание постоянно напоминает директору о себе. По оценке нового владельца, школа в неплохом состоянии, но работы все равно непочатый край:

— Несколько лет назад тут делали капремонт. Но минувшую зиму здание не протапливали, хотя населению перед закрытием школы обещали это делать. А потом махнули рукой. Еще 2−3 такие зимы — и школу можно было бы потерять… Поэтому сейчас нужно ремонтировать систему отопления. Производственный процесс планируем организовать в большей части здания — в двух крыльях. В планах — провести модернизацию и создать тут два цеха и около 10 новых рабочих мест. Но это произойдет не раньше 2019 года. При выпуске пищевой и фармацевтической продукции так не бывает, что пришел, поставил станок и работай. Нужно согласовать все с проектными организациями, чтобы наша деятельность соответствовала нормам безопасности.

Та часть школы, где находятся спортивный и актовый залы, а также столовая, останется в распоряжении местных жителей. Например, в столовой можно праздновать дни рождения, свадьбы. В спортзале — играть в мини-футбол, волейбол и т.д.

Компания хочет благоустроить и пришкольную территорию: стадион с футбольным полем и спортплощадкой, внутренний дворик.

— Еще думаем разбить тут небольшой ботанический сад — из тех лекарственных растений, которые сами и выращиваем. Нужно будет нанять садовника, который будет ухаживать за этим экологическим уголком. Поставим скамеечки, беседки — чтобы было красиво, чтобы в деревне сохранился центр цивилизации.

Мурашко говорит, что большинство людей желает удачи его проекту:

— Особенно рады бывшие ученики школы. Ведь тут учились и некоторые мои партнеры по бизнесу, и практически все местные жители, и многие работники нашей компании. Люди верят, что родная школа не повторит судьбу закрытого, а потом зарытого детсада.

«Раньше подорожник собирали, ползая по деревне, а теперь он культурно растет на грядках»

Про лекарственные травы Владимир Мурашко знает все. Может с закрытыми глазами — на ощупь и по запаху — отличить любую.

— Ничего удивительного — я же вырос в деревне, — улыбается директор компании с «растительным» названием «Калина». — Сельские дети никогда без дела не сидели. Я в 10 лет за 20 дней на каникулах заработал на сборе яблок 98 рублей. Так у меня появился велосипед, который тогда стоил 76 рублей. Мой отец возглавлял наш колхоз, отработал в нем 36 лет. Он, конечно, мог мне сам купить велосипед. Но сказал: «Вперед, почувствуй, что такое труд!». Каждое лето мы с друзьями работали: то на ферме, то на зерносушилке, то на других колхозных объектах.

Помогали деревенские дети и школе.

— У нас был свой огород, где выращивали овощи, и трактор. На нем даже девочки ездили, что говорить про парней! А еще в 1980-е годы школе доводили планы по сдаче в аптеки лекарственно-растительного сырья. И ученики заготавливали подорожник, зверобой, мать-и-мачеху и т.д. Это была чуть ли не штучная тяжелая работа: полдеревни и все окрестные луга облазишь на коленках, пока соберешь 20 кг подорожника. А сейчас тот же подорожник растет у нас красиво — рядками на грядках. Полынь раньше собирали на пустырях, а сейчас выращиваем ее сплошным посевом.

— Посадка и прополка происходят фактически вручную, и это очень тяжелый физический труд. Немеханизированный зачастую и сбор урожая. К примеру, шиповник у нас растет на 20 га, а собирают его руками. Но все же на уборке растений в многих случаях задействована техника, — отмечает глава предприятия. — Очень нам помогают два суперсовременных ромашкоуборочных комбайна, которые мы купили в Сербии. Они универсальные: убирают не только ромашку, но большинство других трав.

В самом начале в компании «Калина» работали 8 человек. Сейчас — более 30. Это и местные жители, и оршанцы, которых подвозят в Пищалово на транспорте предприятия. Плюс еще дополнительно каждый день привлекают 10−15 человек на сбор растений, которые нельзя убрать техникой.

Люди работают в поле с 9 часов утра до трех дня. Оплата за труд — сдельная. В день выходит от 12 до 24 рублей.

— Желающих много, в том числе — из числа оршанских безработных. Некоторые люди даже специально берут отпуск на время сбора растений. И те, у кого есть опыт и сноровка, в день зарабатывают до 50−60 рублей, — говорит Владимир Мурашко.