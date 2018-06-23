Эксперты рассказали, сколько зарабатывают «фабрики ботов» 23.06.2018, 20:59

Ученые из Нидерландов исследовали подпольную экономику интернета.

Они подсчитали, сколько стоят сети фейковых аккаунтов, созданные мошенниками, и сколько денег приносят их владельцам. На исследование ссылается журналист Андрей Бродецкий в телеграм-канале «Технологии, медиа и общество».

«К примеру, заражение устройств вашим вирусом обойдется в даркнете в сумму от 2 до 10 центов за инстал. Отдельные траты — поддержание ботнета в форме (мониторинг устройств, повторное заражение и др.)», — говорится в посте.

По оценкам ученых, ботнет на 10 млн устройств обходится примерно в 16 млн долларов. Доход владельцу сети приносят разные услуги: например, сеть для DDoS из 30 000 устройств генерирует 26 000 долларов в месяц, спам-рассылка на 10 000 ботов приносит 300 000 долларов в месяц, баннерные клики — до 20 млн долларов в месяц.