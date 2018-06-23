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«Прессбол»: Федор Свобода покидает женскую сборную Беларуси по биатлону

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  • 23.06.2018, 21:46
Федор Свобода

Старший тренер сборной отказался от продления контракта.

Как сообщает «Прессбол», белорусский специалист, готовивший команду к Олимпийским играм в Пхенчхане, уволился, что называется, с концами. Тренер отказался от продления контракта, действие которого истекает в конце июня.

Сейчас в тренировочном процессе принимает участие лишь одна спортсменка из основного олимпийского состава – Ирина Кривко. Динара Алимбекова проходит реабилитацию после операции на левом плече, Надежда Скардино и Надежда Писарева карьеры завершили, Дарья Домрачева до сих пор никак не озвучила решения о продолжении или завершении карьеры.


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