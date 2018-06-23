Белорусы будут платить в Вильнюсе «налог на подушку» 1 23.06.2018, 22:28

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Городские власти уверены, что символическая плата не скажется на количестве туристов.

Белорус - самый частый турист в Литве. Почти миллион наших сограждан посетили соседнюю страну в прошлом году, заявляет тамошний департамент статистики. Средний счет одного визита - € 345,4, пишет сайт телеканала «Белсат».

Сделать и без того привлекательный Вильнюс еще лучшим, городской совет литовской столицы постановил с помощью налога для туристов.

С июля каждая ночь, проведенная в отеле или на снятой квартире, будет стоить на один евро больше. Собранные деньги - предварительно, более 2 миллионов евро в год - должны идти на развитие туристической инфраструктуры.

Так называемый налог на подушку сильно затронет прежде всего белорусов - если верить статистике, почти половина туристов из нашей страны приезжает в Литву более, чем на один день.

О том, что введение «символической» платы почти не скажется на приросте туристов из Беларуси, который особенно пошел вверх в прошлом году, говорят и специалисты.

«Вся сумма, которую соберут, своеобразно вернется туристам. Ведь эти деньги пойдут на дальнейшее развитие города и для того, чтобы он был еще более привлекателен для туристов», - говорит директор агентства «Go Vilnius» Инга Раманавскиене.

Правда, на что конкретно пойдут деньги, пока неизвестно. Задача - привлечь новые авиасообщения и укрепить туристический менеджмент. Ориентируются власти Вильнюса на такие столицы мирового туризма, как Амстердам, Берлин и Рим - там требуют надплату вплоть до семи евро за день.