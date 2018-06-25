Стоит ли белорусам отдыхать в Тунисе в этом году? 1 25.06.2018, 9:06

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Направление некоторое время находилось вне активных поездок наших туристов.

Журналисты tio.by поговорили с представителями белорусского турбизнеса, которые недавно побывали в Тунисе в рекламном туре, организованном туристической компанией «Дриант».

Также подчеркнем, что направление некоторое время находилось вне активных поездок белорусов.

Тем интереснее нам было узнать, каким увидели Тунис профессионалы и что они могут посоветовать туристам.

Валерий Жлоба, «АлиВия Трэвел»:

– В первый раз я побывал в Тунисе в 1995 году. Тогда самолеты в эту страну не летали ни из Москвы, ни из Киева, ни, тем более, из Минска. И уже в те времена направление поразило меня потрясающей экскурсионной программой и шикарными пляжами. Сейчас я решил обновить впечатления и посмотреть на Тунис свежим взглядом.

Что меня поразило в первую очередь? Огромный плюс – это, безусловно, местные пляжи с удобными заходами в море. Такого песка нет ни в Турции, ни в Египте, ни в Испании! Песок мелкий, как пудра – для отдыха с детьми просто прекрасно! Появилось много шикарных, в том числе – брендовых – отелей, особенно, в Порт-эль-Кантауи.

Питание, на мой взгляд, даже в «тройках», лучше, чем в простых «пятерках» Турции и Египта. На шведском столе, как правило, присутствует четыре вида мяса – баранина, индейка, говядина, курица. Кроме того, рыба каждый день. Много фиников, которые в Тунисе особенно вкусны и полезны. Конечно, нужно отметить потрясающую экскурсионную программу – Карфаген, Кайруан (четвертая исламская Мекка), Эль-Джем, двухдневное сафари – большая история этой страны оставляет неизгладимые впечатления. Чувствуется, что Тунис нацелен на развитие туризма и демократические процессы. Например, тунисские школьники знают к пятому классу четыре языка – арабский, английский, французский, итальянский, испанский либо немецкий. Согласимся, что это говорит о многом.

Страна достаточно европеизированная, чувствуется французское влияние. Хоть ислам и является официальной религией в Тунисе, но тут увидишь стильно одетых местных девчонок, свободную, европейского вида молодежь на улицах. Сами тунисцы весьма адекватно себя ведут, нет манеры, как это происходит в других южных странах, приставать к туристам, к женщинам. После событий 2015 года турпоток полностью восстановился, в Тунисе отдыхает много французов, англичан, немцев.

А вот русскоязычных туристов немного – не более 14%, как нам сказали. В общем, страна заслуживает самого пристального внимания. К определенным минусам, как мне кажется, можно отнести то, что все-таки нет муниципальных служб, которые методично и вовремя убирали бы мусор. Мы у себя в Беларуси привыкли к порядку и идеальной чистоте. А тут едешь по дороге, а по обочинам ветер гоняет пакеты – этим, конечно, я думаю, они еще займутся. Наши туристы, которые в этом сезоне уже отдохнули в Тунисе, делятся приятными впечатлениями.

Пляжи прекрасные, все работает. И цены очень хорошие. К примеру, неделя отдыха в июне в трехзвездочном отеле «Хоуда Гольф» в Монастире с вылетом из Киева стоит всего 660 долларов на двоих. Первая береговая линия, «все включено», большая территория, аквапарк. Добавим сюда трансфер до Киева и обратно – плюс 100 долларов на двоих, и все равно 770 долларов – это не дорого за такой отдых на Средиземном море! Я бы советовал туристам покупать туры в Тунис на «все включено». К примеру, от Суса до Монастира – сплошная полоса отелей (это примерно 22 км).

Чтобы попасть в медину Суса или Монастира, можно сесть на автобус № 52, который стоит примерно 500 мелимов, это полдоллара, либо взять такси за 15 динар, это 6-7 долларов – что, согласитесь, не очень дорого. Хотя, скажем, в Порт-эль-Кантуи и в Южном Хаммамете есть собственные променады с большим количеством ресторанчиков, где можно вкусно и недорого перекусить.

Порт-эль-Кантауи

Думаю, что это направление подойдет для разных туристов. В том числе и для люксовой публики – потому что есть сетевые отели («Иберостар», «Мовенпик» и другие). А для туристов, которые хотят сэкономить, найдется много бюджетных отелей. Порт-эль-Кантауи Добавлю, что в районе Порт-эль-Кантуи есть прекрасные гольф-поля. Наличие гольф-полей говорит о том, что в Тунисе есть вип-клиенты, под запросы соответствующей публики в Табарке проводятся джазовые и блюзовые фестивали. Там все ухожено, чисто и на высоком уровне. В Тунисе, кроме богатого исторического прошлого, есть и насыщенная культурная жизнь, чего не хватает в Египте и Турции. Еще один приятный момент – отличный шопинг. В Сусе и в других городах много брендовых магазинов. Очень дешевы изделия из кожи – сумки, обувь, аксессуары. То, что в других странах стоит 100 долларов, здесь можно сторговать за 10. Наверняка нашим туристам понравятся местные сладости и оливковое масло.

К примеру, только на Крите и в Тунисе я видел оливковое масло первого отжима с кислотностью 0,3%. Это премиальное масло стоит в Тунисе всего 8 долларов за литр! Цена отличная – впрочем, как и цены на многие другие товары и услуги в Тунисе.

Людмила Бендетович, «Астра Турс»:

– Когда летели в Тунис, представляли себя одно, но на деле оказалось совсем другое. Нам казалось, что это арабская страна с соответствующим строгим укладом. Но оказалось все не так! На самом деле, достаточно европеизированное государство с французским шармом. Чувствуется свобода духа, свобода нравов. Граждане без страха выражают свое мнение. Очень удивило, что в стране продается алкоголь, правда, в специализированных магазинах («Дженераль») и по пятницам продажа запрещена. Понравилась доброжелательность, открытость тунисцев. Важно, что тунисцы не пристают, никто в Старом городе (медине) за руки туристов не хватает и в лавки не тащит.

Хочу отметить прекрасную работу фирмы «Блю Стар» – принимающего оператора в Тунисе – партнера компании «Дриант». Наша поездка была прекрасно организована, за обслуживание туристов также не стоит беспокоиться. Пляж в Сусе Что касается отелей, то есть очень роскошные. Например, «Роял Талассо», цепочки отелей «Иберостар», «Штайгенбергер», «Мовенпик». Конечно, в любой стране мира эти отели хороши. Нужно добавить, что пляжи Туниса – это идеальный песок и красивое море – все-таки Африка! Много бюджетных гостиниц, которые предлагают неплохое качество. Например, мы смотрели трехзвездочный «Эден Клаб» в Монастире и были приятно удивлены. У нас не было ощущения, что это «троечка». Удивило, что есть копии испанских отелей. Кое-какие гостиницы не заполнены, но многие загружены под завязку.

Пляж в Сусе

В целом, если кому-то надоела Турция и не нравится египетский сервис, то можно рекомендовать Тунис. Нам удалось на себе попробовать знаменитые тунисские спа-процедуры, талассо. Всем рекомендую. Кто один раз испытал такое, потом уже не сможет отказать себе в удовольствии. Массаж, скраб, обертывание морскими водорослями, бани, плавание в бассейнах с различной температурой морской воды – абсолютное удовольствие! Это то, чего нам не хватает в повседневной жизни. Оздоровительные процедуры, какой-то вариант талассо предлагает практически каждый отель в Тунисе.

В дорогих гостиницах это и спецализированные капсулы, и аромотерапия, и дорогое оборудование, и огромный выбор процедур. В эконом-отелях все, конечно, проще. Но тоже обязательно будут предлагаться бассейны с морской водой, массажи, обертывания. Мы посмотрели прейскуранты на талассо, и надо сказать, что цены вполне доступны. К примеру, в дорогих отелях программа стоит 60-100 долларов. Это может быть пакет процедур на 4 часа, а может быть и на целый день либо даже на два дня. В дешевых отелях цены стартуют от 20 долларов. За эти деньги будет массаж, обертывание, хамам, бассейн. Женщинам однозначно рекомендую попробовать тунисское талассо. И, конечно, приобрести дешевую тунисскую косметику на основе целебных водорослей и морской грязи. Направление, в целом, разноплановое.

Каждый отель специализируется на своей категории отдыхающих. Есть отели для шумного семейного отдыха – там будут горки, анимация, специальное детское питание. Есть гостиницы, предназначенные для фешенебельной публики – с люксовой обстановкой и фоновой музыкой. А можно найти профильный отель только для пенсионеров. Там все будет оборудовано по принципу безбарьерной среды. В общем, Тунис можно рекомендовать различным категориям туристов.

Ирина Шатерник, SPATRAVEL:

– В Тунис нужно ехать хотя бы для того, чтобы побывать в Сахаре, полюбоваться чудесным бело-голубым городом Сиди-бу-Саид, посмотреть Карфаген, воспользоваться замечательными талассо-процедурами. Смотровая площадка в городке Сиди-бу-Саид Но я бы рекомендовала туристам тщательно подбирать отель, а турагентам обязательно интересоваться, чего именно клиент ждет от Туниса. Тут важно, чтобы ожидания туриста не превзошли реальность. Откровенно говоря, есть некоторые проблемы с чистотой на пляжах, но это, конечно, зависит от администрации гостиницы, которая либо чистит, либо не чистит песок на пляже и водоросли в воде.

Смотровая площадка в городке Сиди-бу-Саид

Сами пляжи, конечно, замечательные, вода в море красивая, мягкая. На территориях отелей все нормально, вне отельных территорий можно видеть мусор – муниципальные службы явно недостаточно за этим следят. Как нам объяснили, в Тунисе достаточно высокий уровень безработицы. Но большинство безработных – это люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты, в том числе программисты.

Конечно, они не хотят работать уборщиками, в результате, и муниципальные проблемы с чистотой не решаются, и уровень безработицы остается высоким. Мы посмотрели разные отели – в том числе, достаточно бюджетные, например, «Пальмира Холидей Резорт» и «Пальмира Бич». Принимающий тунисский оператор «Блю Стар» взял эти отели в долгосрочную аренду и обустроил их для эконом-класса туристов. Качество сервиса там хорошее – хорошо оборудованы ванные отделения, неплохое питание.

В «Пальмира Холидей» даже подавали крабов. В целом, морепродуктов в тунисских отелях немного – рыба в стране дорогая, потому что практически вся идет на экспорт. Зато много клубники на шведском столе. Есть отели, которые подходят для семейного отдыха, но можно найти и спокойные отели для публики без детей – то есть в такой гостинице не будет мини-клубов, шумной анимации, детских горок. Хороший вариант – выбирать тур в Тунис с отдыхом в отеле какой-нибудь международной сети, который придерживается общей концепции сервиса и инфраструктуры.

К примеру, можно рекомендовать отели цепочки LTI. Что касается курортов, то каждый обладает своим лицом и характером. Монастир, как мне показалось, достаточно тихое местечко. Очень понравился Хаммамет, в котором многие отели расположены через променад от пляжа. Другими словами, там есть куда выйти, в том числе и вечером. Потрясающе красив Сус, особенно впечатляет Порт-эль-Кантауи, там можно сделать красивые фотографии, потусоваться. В Сусе, кстати, есть парк аттракционов с впечатляющими аттракционами. Добавлю, что этот курорт и зимой гораздо более оживлен по сравнению с Хаммаметом. Мы ходили на потрясающее шоу «Эль Захра» – лазерное представление недалеко от столицы – города Туниса, на котором я рекомендую побывать всем туристам. В общем, в Тунисе можно и отдохнуть, и увидеть много интересного. Главное – правильно подобрать отель и не предъявлять к направлению завышенных требований!