Как за год изменились цены на стройматериалы для ремонта в квартире 2 25.06.2018, 13:33

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В Беларуси ремонт — дорогое удовольствие.

Intex-press посмотрела, как изменились цены на строительные и отделочные материалы в Барановичах за год.

Для сравнения журналисты брали одни и те же товары в одних и тех же магазинах.

Подорожание в мелочах

Мелочи всегда привлекают к себе меньше внимания. А между тем именно они подорожали больше всего. Взять, к примеру, обычный металлический профиль, который нужен для сооружения конструкций из гипсокартона. За год эта «мелочь» подорожала на 20%. Или другой пример: пластмассовая сантехническая труба. Сегодня за те деньги, что год назад можно было купить метр трубы, купишь полметра.

Раньше хватало на «фартук», теперь на «квадрат»

Серьезно выросли цены на ламинат. Если в прошлом году импортное напольное покрытие средней ценовой категории 33 класса износостойкости можно было купить за 15 с копейками рублей за квадратный метр, то за год цена на него выросла почти на 20%. Больше всего шокируют цены на импортную керамическую плитку. На белорусскую плитку цены выросли не так существенно, а ту, что покупали год назад, сегодня вообще продают с хорошей скидкой. А вот настенная плитка российского производителя, которая в июне прошлого года стоила около 15 рублей за квадратный метр, в июне нынешнего стоит примерно в 2,3 раза дороже! И за те деньги, что сегодня просят за «квадрат», в прошлом году можно было почти полностью выложить кухонный фартук.

Выросли цены и на сантехнику, хотя ее подорожание на фоне плитки выглядит не так внушительно. Если в прошлом году чугунную ванну российского производителя продавали примерно за 390 рублей, то сегодня ее цена выросла до 512.

В среднем же, если сложить все товары и вывести средний чек, ремонт в этом году обойдется примерно на 35% дороже, чем год назад.

«Ремонт – дорогое удовольствие, поэтому делаем постепенно»

23-летняя горожанка Ольга Берсенева с семьей с 2015 года делает ремонт в своем доме. Девушка рассказала, где покупает стройматериалы и с какими трудностями ей пришлось столкнуться.

– Мы живем в частном доме, который остался в наследство от родителей. Ремонт нужен во всем доме. Но так как это дорогое удовольствие, делаем все постепенно, по комнате. Ремонт капитальный – от замены окон до покупки новой мебели.

Чтобы сэкономить, делаем все своими силами. Мастера нам только окна устанавливали, да еще для монтажа натяжных потолков потребуются. Нужные материалы покупаем в магазинах. На рынке, может, и дешевле, но в случае чего вернуть товар очень сложно – был неприятный опыт. К тому же в магазинах действуют дисконтные карты. Все необходимое нашли в Барановичах. Ассортимент достаточный. Сложность в другом: человеку без опыта трудно определить, какие материалы нужны и сколько. К сожалению, не все продавцы могут помочь.

На стройматериалах решили не экономить, ведь ремонт делается не на один год. Лучше переплатить, чем потом смотреть на то, что не нравится. Мы уже потратили 1200 рублей, но это еще не все. Цены, по сравнению с 2015 годом, выросли очень сильно, даже мелочи (типа розеток) влетают в копеечку. И хотя наши доходы за это время тоже увеличились, раньше мы могли позволить себе больше и не считали каждую копейку, как сейчас.