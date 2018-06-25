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Украина направила России срочную ноту

  • 25.06.2018, 13:16
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Киев требует беспрепятственного доступа Людмилы Денисовой к незаконно заключенным в РФ украинским политзаключенным.

Министерство иностранных дел Украины направило срочную ноту Российской Федерации по обеспечению беспрепятственного допуска Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ.

Как сообщает rbc.ua, oб этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Прислали срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Денисовой к украинским политзаключенным в РФ", - написала она.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к Российской Федерации с просьбой обеспечить омбудсмену Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным в РФ.

В ходе летней сессии ПАСЕ, которая стартует сегодня в Страсбурге (Франция), пройдут дебаты по украинским политзаключенным, которых удерживают в Российской Федерации.


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