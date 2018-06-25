Владельцы банковских карточек могут ездить в метро бесплатно до конца лета 25.06.2018, 15:59

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Экономия на поездках будет доступна с 25 июня.

Держатели карт БПС-Сбербанка смогут бесплатно ездить в Минском метрополитене при оплате проезда бесконтактным способом на турникетах. Экономия на поездках будет доступна в летний период с 25 июня владельцам бесконтактных карт Visa и Masterсard, пишет the-village.

Бесплатной поездка будет только в том случае, если пройти через турникет бесконтактной оплаты. Как и раньше, для этого надо приложить бесконтактную карту к валидатору, стоимость проезда при этом списываться не будет. БПС-Сбербанк реализовал проект совместно с Visa и Masterсard.

Владельцы карт Masterсard БПС-Сбербанка смогут не платить за проезд в метро каждый понедельник с 25 июня по 30 июля 2018 года. По одной карте разрешено совершить до 4 бесплатных поездок в день.

Держатели карт Visa БПС-Сбербанка освобождены от оплаты каждой четвертой поездки в метро, а карты рассрочки КартаFUN Visa – каждой третьей. Такая возможность будет действовать оставшуюся часть лета — с 25 июня по 31 августа. За месяц по одной карте можно будет бесплатно проехать до 10 раз.