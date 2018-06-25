Разгром путинского футбола 5 СерпомПо, Telegram-канал

25.06.2018, 20:32

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Все, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению.

После двух первых матчей раздулись от величия. Сначала 5-0. Затем 3-1. Великие победы над шейхами из Саудовской Аравией и фараонами из Египта. Пустили пыль в глаза. Страна самообмана.

Как всегда, орали на улицах про Россию, ура и победу. Телевизор лучился счастьем. Напяливали ушанки на стадионах.

Сразу стали выступать грандами мирового футбола. Дзюба брякнул про Аргентину, что она «очень средняя команда по меркам мирового футбола». Забавно. Напоминает комментарии Лозы, что Кит Ричардс из «Роллинг Стоунз» плохо играет на гитаре. На свою команду посмотри, Дзюба!

И вот страна поехала дальше «закидывать шапками». Россия – Уругвай. И сразу с небес на землю. Как только путинская футбольная dream-team встретила действительно сильную команду, всё стало на свои места – бутсы воткнулись в траву и замерли там в почетном карауле.

Отстойный футбольный коллектив из России показал свой обычный уровень.

Одного русского игрока – Смольникова — удалили: он забыл, что играет не в американский футбол, а в европейский – хапнул двумя руками уругвайца Ласкальта. Свисток и конец. Смольников отбился на 35-й минуте в невозвратный резерв, оставил на поле знатока аргентинского футбола Дзюбу и ещё девять номеров.

В первом тайме путинская футбольная сборная получила два безответных шара в свою широкую сетчатую лузу.

Начался второй тайм.

Шок путинских патриотов в соцсетях сменился сарказмом: «Второй тайм начался с атаки сборной России на восьмой минуте после перерыва». Гы-гы! Очень смешно.

Уругваю уже ничего не было нужно – он понял, кто перед ним, потому весь второй тайм катал мяч, думая о будущем и временами мог забить. Под бодрые вопли растерянных комментаторов 1-го канала, что вот-вот будет российский гол, что сборная России уже наиграла на гол. Хотя и «Дзюбе очень тяжело ускоряться — 80 минут пахоты».

И ожидания путинских комментаторов оправдались. На гол, действительно, наиграли. Кавани заколотил третий мяч в ворота русской сборной.

Это был разгром. «Мы бились как львы», — бодро сообщили комментаторы 1-го канала и покинули тонущий эфир.

Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа – что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?

СерпомПо, Telegram-канал