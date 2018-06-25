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Комитет Совета Европы требует от РФ вернуть Польше обломки Ту-154

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  • 25.06.2018, 21:51
ФОТО: FAKTYSMOLEŃSK.GOV.PL

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию по катастрофе под Смоленском.

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию по катастрофе под Смоленском, в которой требует возвращения Польше Россией обломков самолета Ту-154М. Документ указывает на то, что постоянные отказы Москвы – это злоупотребление правом.

Об этом сообщает PAP.

"Восемь лет после аварии Россия по-прежнему удерживает обломки черные ящики с оригинальными записями данных полета и другими вещественными доказательствами. Польша уже много лет требует, чтобы обломки и все исходные материалы были возвращены", - говорится в докладе.

Работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет. В октябре 2014 года проект был представлен в Парламентской ассамблее Совета Европы; подписались под ним более 40 парламентариев. В 2015 году документ попал в Комитет по правовым вопросам и правам человека, который только что его принял. Предлагается, чтобы отчет был принят ПАСЕ.

Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.


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