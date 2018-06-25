В Свислочи неподалеку от Минска произошел мор рыбы 25.06.2018, 22:23

Специалисты ищут источник отравления.

«На реке Свислочь в районе деревни Новый Двор массовое отравление рыбы!» — сообщил в редакцию читатель tut.by. Чтобы найти источник загрязнения, на место выезжали специалисты.

Снимки сделал Сергей Игнатович, который 24 июня приехал на реку рыбачить.

«Был там за неделю до того, хорошо провел время. А вчера еду, смотрю: ничего себе, вроде распогодилось, а ни одного рыбака нет, чайки кружатся, что-то не то. Подъезжаю, а со стороны города все завалено дохлой рыбой… Рыба всякая: карп и щука, килограмма по два и три, мелочь — просто прибита к берегу. И чайка дохлая рядом, которая вроде ела эту рыбу».

Мужчина пообщался с местным жителем, а тот уточнил: отравление началось за два-три дня до того, когда со стороны Минска начало приносить рыбу.

«С его слов, из года в год история повторяется. И вроде знают, кто делает сбросы — а сделать ничего не могут».

Инспекция: собрано 2700 особей мертвой рыбы

Как выяснилось, еще в пятницу на место выезжали сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира и представители Минприроды.

«Факт гибели рыбы подтвердился — собрано около 2700 особей различных видов, в основном плотвы. Специалисты лаборатории аналитического контроля взяли пробы воды в районе улицы Свислочской города Минска, у деревень Новый Двор и Королищевичи», — рассказала официальный представитель Госинспекции Ольга Громович.

Дальнейшую проверку проводят сотрудники Минского РУВД, милиция выясняет источник загрязнения.

Кстати, в 2015 году на этом же участке была зафиксирована гибель рыбы из-за сброса с очистных сооружений «Минскводоканала». Тогда предприятие было оштрафовано на 52 миллиона рублей «старыми». Кроме того, его обязали возместить причиненный природе вред в размере почти 98 миллионов рублей «старыми».