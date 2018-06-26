Премьер Дании: «Северный поток-2» – не только бизнес, и Меркель это понимает 26.06.2018, 16:23

Фото: Sergey Guneev

Позиция Дании играет на руку европейской энергетической безопасности.

Премьер-министр Дании - последней страны, которая должна предоставить разрешение на прокладку второй ветки "Северного потока", - признал, что данный проект имеет политическую составляющую.

Об этом премьер Ларс Расмуссен заявил на пресс-конференции в Копенгагене, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Расмуссен, который перед тем провел встречу с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, отметил, что ему известны аргументы украинской стороны о том, что Россия строит этот трубопровод для получения рычагов влияния на Украину и на Европу в целом.

"Мы понимаем беспокойство Украине, и это одна из причин, почему мы считает этот трубопровод не просто бизнес-проектом. Этот проект имеет также политическое влияние. И именно я годами говорю, что это не должно быть только вопросом Дании, это должно решаться на уровне Евросоюза ", - заявления он.

Премьер подтвердил, что Дания будет настаивать на принятии общеевропейского решение о соответствии газопровода требованиям законодательства ЕС.

Расмуссен сообщил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и почувствовал изменение ее позиции в последнее время.

"После последней двусторонней встречи с Меркель у меня впервые появилось впечатление, что Германия также понимает, что это проект - не только об энергетике, у него есть и другие составляющие", - заявил премьер.

Он также отметил, что задержка с принятием решения Данией играет на руку Украине, поскольку без нее построение газопровода не может завершиться.