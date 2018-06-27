Как Илон Маск похоронил самую успешную ракету Роскосмоса 8 27.06.2018, 15:51

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Фото: tvc.ru

В России решили отказаться от производства ракеты Протон-М.

На днях, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о ближайших планах страны по космическому развитию, пишет «Новое время».

Политик и ученый Рогозин занимает должность генерального директора Роскосмоса всего один месяц, а уже анонсировал создание российской администрации на Международной космической станции (МКС), смену главного космодрома Байконур на Плесецкую стартовую площадку, и, самое интересное – отказ от легендарной советской и российской ракеты-носителя Протон-М.

Дмитрий Рогозин говорит, что этот тип ракет выполнил свою историческую задачу, и дальнейшее производство Протон-М приведет Роскосмос к финансовому краху. Руководитель российской космической отрасли планирует сконцентрироваться на выпуске новых ракет-носителей Ангара и выполнять основные запуски не с казахского Байконура, а с космодрома Плесецк, что в Архангельской области.

Первый запуск универсальной ракеты Протон-М состоялся еще в 1965-м году, и за 52 года эксплуатации было выпущено более 400 ее экземпляров.

Практичность, надежность и внушительные 23 тонны полезного груза, которые ракета может доставить на низкую орбиту Земли, сделали ее главным инструментом выведения в космос всех советских и российских орбитальных станций, модулей МКС, больших спутников, пилотируемых космических кораблей и многих других целей.

Несмотря на проигрыш эпохальным кораблям Аполлон, которые доставили Нила Армстронга на Луну, Протон-М был настоящей рабочей лошадкой советских космонавтов и сделал много полезного для развития космоса в целом.

Со средины 2000-х ракету использовали не только в целях государства, но и для коммерческих запусков иностранных космических аппаратов, что приносило довольно неплохой заработок всей отрасли.

Но вскоре, появление SpaceX на рынке поставило под угрозу конкурентоспособность дедушки Протона. Преимуществами Falcon 9 стала высокотехнологичность ракеты, которая смогла за меньшие деньги выводить практически то же самое количество груза в космос, что и Протон-М, не говоря уже о Falcon Heavy.

Такие новинки, как возвращающиеся ступени SpaceX, которые позволили в разы сократить цену производства и запуска ракет, уже позволили семейству Falcon получить контракты на несколько сотен миллионов долларов с правительством США, МКС и многими коммерческими проектами.

Всего лишь два неудачных запуска Falcon 9 из 56 позволили ракете стать новым флагманом и потеснить российский аналог с мирового рынка.

Кроме этого, к неминуемой смерти Протон-М привело также и топливо, на котором летает ракета. Смесь гептила и оксидов азота значительно упростили систему двигателя и увеличили его надежность. Но, на сегодняшний день, такой вид топлива является очень токсичным и требует повышенных мер безопасности.

Глава Роскосмоса Рогозин признался, что вечная государственная поддержка невозможна и неэффективна, поэтому стране нужен такой аппарат, который мог бы отвоевать позиции Протона, или хотя бы занять свою нишу на международной арене.

Политик планирует, что таким аппаратом станет первая тяжелая ракета-носитель в истории современной России – Ангара-А5, единственный запуск которой состоялся в конце 2014-го.

Преемница Протона питается более экологичной смесю кислорода и керосина, и, в планах, должна выводить 27 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту уже в 2021-м и 37,5 тонн к 2027-му.

Тем не менее, пока неизвестно когда будет следующий запуск Ангары и в каком состоянии ракета находится сейчас. Пока космонавты из России не провели даже достаточно тестовых запусков, тот же Falcon 9 уже активно используется, показывает свои инженерные просчеты и позволяет внедрять новые решения для приближения межпланетарных планов Илона Маска.

Не стоит забывать и про серьезные намерения китайцев, которые пока не наступают на пятки SpaceX и NASA, но уже заявили о человеческой миссии на Луне к средине 2030-х, и анонсировали запуск новой космической станции.