Amnesty International: Дмитрия Полиенко поддерживают из разных уголков света 27.06.2018, 17:23

Дмитрий Полиенко

Фото: tut.by

Как проходит глобальная акция в поддержку белорусского политзаключенного.

"Давайте попробуем подарить ему свободу!" - с такого призыва международная правозащитная организация Amnesty International в начале мая начала глобальную акцию в поддержку белорусского политического заключенного Дмитрия Полиенко. Об основных направлениях акции солидарности и о важности писем поддержки для узника совести рассказала координатор Amnesty International по Беларуси, Украине и Молдове Айша Юнг, сообщает ПЦ "Весна".

"В международной кампании в поддержку Дмитрия Полиенко задействованы активисты из разных уголков света. Среди них Германия, Нидерланды, США, Испания, Великобритания и Россия.

Что мы сделали? Во-первых, мы попросили людей писать письма к белорусским властям с требованием его немедленного освобождения, так как он - узник совести, который стал жертвой преследования исключительно из-за мирного осуществления своего права на свободу собраний и выражения мнения. Во-вторых, мы также попросили писать напрямую администрации колонии и напоминать им о его статус.

Мы знаем, что Полиенко преследуется со стороны тюремной администрации: уменьшена ежемесячная сумма денег, на которую он имеет право, он часто находится в одиночном заключении, его заставляют работать в условиях, ухудшающих его состояние здоровья, рана на его ноге долгое время не лечилась.

И поэтому мы говорим, чтобы активисты в своих письмах в колонию просили администрацию сделать все, чтобы Дмитрий получил необходимое лечение, имел полный доступ ко всем медицинским услугам, чтобы мог общаться с семьей и с адвокатом".

В Amnesty International обеспокоены тем, что Полиенко имеет проблемы с перепиской. Айша Юнг напомнила, как накануне Нового года друзья Дмитрия сделали акцию солидарности и прислали ему много открыток с поздравлениями, но активист ни одной из них не получил.

"Поэтому мы сказали нашим активистам по всему миру: "Чем больше мы высылаем писем и открыток - тем больше вероятность, что он что-то получит". И региональные группы очень активно работают по этой части. 26 мая у него был день рождения, и мы специально просили людей присылать ему открытки накануне праздника. Также перед этой датой мы рассказали о его деле в мировом информационном бюллетене за апрель и май.

Мы также знаем, что он любит рисовать. Он прислал одной из наших голландских групп благодарственное письмо с рисунком. И мы написали нашим активистам: "Послушайте, а может кто-нибудь хочет также прислать ему материалы для рисования?" Я точно не знаю, получил ли он в итоге что-нибудь, однако наш предыдущий опыт показывает, что активисты очень хорошо реагируют на такого рода призывы. Да, много лет назад мы делали акцию поддержки приюта для жертв домашнего насилия и просили людей присылать им шоколад. В результате его прислали много и со всего мира", - рассказала правозащитница Amnesty International.

Айша Юнг отметила, что понимает риск того, что срок заключения Полиенко может быть продлен путем применение против него 411 статьи УК РБ. И поэтому Amnesty будет продолжать активную работу по его делу, при этом не оставляя надежду на его досрочное освобождение. Она добавила, что ситуация Дмитрия Полиенко будет обсуждаться на 38-й сессии Совета ООН по правам человека, которая сейчас проходит в Женеве.