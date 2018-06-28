Владимир Некляев: Какой смысл играться с таким режимом? 28.06.2018, 15:04

Владимир Некляев

Диктатор не способен организовать защиту Беларуси от имперских амбиций Кремля.

26 июня в Брюсселе состоялось заседание рабочей группы по Беларуси в рамках 7-й сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест). Что говорили о Беларуси во время мероприятия - сайт Сharter97.org спросил у одного из участников, поэта и представителя Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева:

- Последнее время в ЕС появилась тенденция на консервацию режима Лукашенко. Это, безусловно, не связано с тем, что кто-то на Западе полюбил белорусского правителя и видит перспективу внутренних изменений в стране.

Подобные тенденции связаны с политической и экономической ситуацией в странах Европы. Она, к сожалению, ухудшается. Запад думает о том, как себя вылечить и сохранить безопасность и стабильность для своих граждан. Еврочиновники должны хорошо выглядеть перед своими избирателями.

Тем не менее, как я понимаю, появились и лоббистские тенденции. Они, в какой-то степени, проявились в выступлениях представителей Еврокомиссии, Европейского парламента, Всемирного банка. Безусловно, все говорят о том, что в Беларуси есть проблемы с правами человека, есть репрессии, есть давление на СМИ, вспоминалась и блокировка сайта Сharter97.org. Но тут же начинали говорить, что ситуация в Беларуси не безнадежная и если правильно подходить к делу, то можно все исправить, работая с этим режимом.

Когда я выступал, то назвал подобную политику «перетягиванием каната». С одной стороны, Беларусь тянет ЕС, а с другой - Россия. Я считаю, что этот тезис абсолютно ошибочный, ведь разговор идет о будущем Беларуси, а не о будущем режима. Где будет наша страна, будет ли она свободной, демократической, либо превратится в колонию Москвы.

По-другому быть не может. Давайте вспомним слова Лукашенко, который говорил о том, что нам придется в эту самую Россию каким-то образом вступать.

Какой смысл играться с таким режимом? Он не способен организовать защиту от имперских амбиций Кремля, да и не собирается. Еврочиновники апеллируют к тому, что уже начали эту политику, не будут же ее останавливать.

Я им отвечаю, что не нужно прекращать, никто не говорит, что не нужно разговаривать, но вы перестали помогать белорусскому обществу и демократическим силам. Теперь Европа повернулась лицом к режиму Лукашенко.

Ко всему этому началось и отбеливание режима Лукашенко. Белорусские чиновники уже кричат, что их начали признавать на Западе, c нами встречаются на самом высоком уровне - значит все у нас хорошо. А это ведет к тому, что все преступления, которые этот режим совершал на протяжении почти четверти века, уходят в небытие.

Почему я до сих пор занимаюсь оппозиционной политикой? Да потому что идет уничтожение Беларуси. Для меня, в первую очередь, режим Лукашенко уничтожает Беларусь, наш язык, культуру и самосознание. И никаких изменений и стремлений к переменам я не вижу. А все попытки укрепить действующую власть - это работа против будущего Беларуси.

Каждый день нахождения режима во власти отбирает у нашего будущего один день.

- Запад считает, что помогая Лукашенко, выбирает меньшее из двух зол, надеясь, что он сможет сохранить независимость Беларуси и возле границ ЕС не появятся российские войска. Как вы считаете, может ли Лукашенко быть гарантом нашей независимости?

- Существует закономерность, с помощью которой очень легко просчитать следующие шаги. Не будем брать глобальную геополитику. Возьмем двух человек: Лукашенко и Путинa. И пусть они не находятся во власти. Если они находятся в одинаковых условиях, если у одного перед другим нет никаких задолженностей, известных друг другу некрасивых поступках, тогда можно расчитывать на то, что они будут находится на равных.

Но если у одного большое преимущество, если один кормил второго, давал возможность красть деньги, прятал преступления, которые он совершал, то это означает, что кормившийся находится в полной зависимости от того, кто все это ему позволял.

И никуда из этой ситуации ни в криминальном, ни в обычном, человеческом мире, не деться.

Не нужно было Лукашенко ослаблять свои человеческие и моральные позиции. Именно по этой причине Лукашенко запел о том, что мы все находимся на фронте, у нас тут война и если мы проиграем, то придется входить в состав России.

Все мы знаем, что у Лукашенко, из-за особенностей его психологии, есть такая штуковина, что после больших эмоциональных переживаний он проговаривается о сущности того, что было раньше.

Вот приехал Путин в Минск, обменялись они с Лукашенко довольно метафорическими подарками.

Белорусский правитель подарил картину с российским пейзажем, вспоминая, что когда-то хотел стать царем в Кремле. А Путин подарил ему глобус, говоря, что хочет править не только Россией, но и всем миром.

После встречи было сказано несколько слов для госСМИ, что все хорошо в наших отношениях. А разговор был о том, о чем проговорился Лукашенко.

Из разговора получается, что напрямую было сказано и про российские базы на территории Беларуси, я об этом знаю абсолютно точно, так как мне об это сообщил один источник из Москвы.

Россия приняла решение поставить комплексы ПВО на западной границе. Конечно, Лукашенко это не нравится. Это означает полный провал начатой Макеем политики на сближение с Европой. У Лукашенко не выдержали нервы и он об этом проговорился.

Но вопрос в том, как он будет защищать эту страну и себя. Как защитить себя - может и придумает, а защитить страну, которая находится в полной зависимости от человека, ведущего с тобой противостояние - я с трудом представляю. Есть ошибки, которые преследуют человека всю его жизнь. К сожалению, драма одного человека, становится трагедией всего народа. Вот результат почти четвертьвековой работы Лукашенко на посту правителя.