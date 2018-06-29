Любой каприз за ваши деньги 20 Ирина Халип

29.06.2018, 9:06

5,538

Ирина Халип

Не врите, полковник.

Если бы у меня вдруг оказались несколько миллионов долларов, я бы тоже, наверное, собрала бы всех душек-военных в своем дворе – и пусть маршируют туда-сюда на радость соседям. А потом еще и салют бы устроила, и мы с соседями смотрели бы его вместе с балкона моего тринадцатого этажа. И истребители проносились бы на бреющем полете у нас над головами, а мы бы хватались за слетающие с голов фуражки (без фуражек нельзя принимать парады, маршальскую форму я бы для экономии взяла напрокат где-нибудь в театральной костюмерной) и спорили, снесут они ту мансарду ближайшей высотки или нет. Словом, повеселились бы от души, наверное.

А впрочем, нет, не повеселились бы, даже будь у меня миллионы. Я наверняка вспомнила бы, что у мамы с папой половина пенсии уходит на лекарства, которые и после арестов минздравовских руководителей дешевле не становятся. И что две мои знакомые, мамы детей с ДЦП, собирают деньги на лечение и нужные тренажеры через фейсбук, потому что государство им отказало в помощи. И что у моих родителей в принципе есть пенсия, а у десятков тысяч белорусов ее нет. Так что в любом случае не было шансов у нашего двора стать площадкой для парада. Ну и ладно, асфальт во дворе целее будет. А в городе – не будет.

Никогда не могла понять, зачем этот парад пошлости повторять каждый год. Казалось бы, единожды насладился главнокомандующий бронетехникой с холодильниками на борту, в маршальском тулупе пропотел хорошенько, стоя на солнце, - и поехал в Дрозды. А чернь пусть матерится, что по городу не проехать, возмущается низко летящими самолетами, от которых закладывает уши и вспоминается Нью-Йорк 11 сентября, задраивает жарким вечером окна и форточки, чтобы хоть немного ослабить децибелы салюта, ведь в одиннадцать вечера во многих домах спят дети. Но чтобы каждый год? Одно и то же? Неужели ему не наскучило, неужели удовольствий не хватает?

Удовольствий – хватает. Фантазии не хватает. И потолок многолетнего функционирования этой нищей фантазии – оловянные солдатики, марширующие под июльским солнцем утром, и громыхание салюта, от которого в страхе просыпаются дети, поздним вечером. В промежутке гражданам предлагается бухать и плясать, и это все тоже вершина фантазии главнокомандующего. Для него эти марширующие ряды – то же самое, что для восточного партнера – всевозможные Жерары Депардье и Орнеллы Мути, поданные к ужину. Игрушки, оловянные солдатики с деревянными головами и стеклянными глазами. У партнера, к слову, тоже с фантазией проблемы, вот только денег и оружия побольше, так что оловянных солдатиков он может еще и на настоящую войнушку отправить.

А еще отсутствие фантазии, как ни странно, прекрасно справляется с непростой задачей – отвлечь людей от повышения пенсионного возраста, тунеядских комиссий, безработицы, растущих цен. А давайте мы вам асфальт раскурочим, чтобы вы там все свои подвески оставили; дороги перекроем, чтобы вы по городу метались и опаздывали; пальбу из всех орудий в двенадцатом часу ночи устроим, чтобы ваши дети проснулись; псковских десантников на парад запустим, чтобы вы затылки чесали и не понимали, насовсем они сюда - или уберутся. Давайте вы будете возмущаться парадом и его многочисленными репетициями, а там и отпуск, и подготовка детей к учебному году – глядишь, еще на несколько месяцев вы, граждане, нокаутированы. Не до цен и пенсий – раздолбанный асфальт, как война, все спишет.

Словом, любой каприз за ваши деньги. В буквальном смысле, конечно. За наши деньги нам делают дырки в асфальте и перекрывают дороги. Но верно стоящие на страже фантазий военные с первозданной наивностью пытаются нас убедить в том, что мы сами этого хотели. Недавно пресс-секретарь министерства обороны Владимир Макаров заявил, что абсолютное большинство белорусов очень любит парады и поддерживает их ежегодное проведение. Не врите, полковник. Белорусы не любят парады. Белорусы любят, когда их не держат за идиотов.

Ирина Халип, специально для Charter97.org