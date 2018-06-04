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Китай пригрозил США выйти из всех торговых соглашений

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  • 4.06.2018, 22:36
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Переговоры министра торговли США и вице-премьера правительства КНР завершились без совместного заявления.

Китай пригрозил Соединенным Штатам выйти из всех торговых и деловых соглашений между странами в случае, если Вашингтон реализует планы Дональда Трампа по введению новых пошлин и прочих мер в отношении Пекина, передает svoboda.org со ссылкой на Reuters.

Власти КНР сделали такое заявление в воскресенье после безрезультатно завершившегося очередного раунда переговоров, которые провели в Пекине министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

При этом в понедельник пресс-секретарь МИД Хуа Чунинг оговорился, что "китайская дверь для диалога и консультаций всегда открыта" для США.

Reuters ссылается на сообщение официальной государственной газеты China Daily. Как пишет китайское издание, "Трамп утверждает, что он ищет справедливости и взаимности в экономических отношениях США с Китаем, однако до сих пор он стремился лишь извлечь выгоду от взаимодействия с Китаем, используя имеющиеся у США экономические преимущества". Другая государственная китайская газета Global Times в редакционной статье написала, что "переговоры не могут склоняться в сторону односторонних интересов США".

Президент США неоднократно заявлял, что считает нынешние торговые отношения между Соединенными Штатами и Китаем несправедливыми и невыгодными для США.

На фоне неурегулированных разногласий с Пекином американский президент ввел новые пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики. В ответ эти страны, относящиеся к числу союзников США, выразили готовность обложить американские товары ответными дополнительными тарифами.


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